Туризм в условиях COVID-19: какие страны и когда откроют границы

Коронавирус вызвал самый большой кризис в туристической отрасли за последние 20 лет. По подсчетам специалистов, потери туристического потока надо будет наверстывать следующие 5-7 лет.

В общем из-за COVID-19 полностью или частично закрыли границы для туристов 90 стран и регионов мира, пишет "Слово и Дело".

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Как пишет издание, количество иностранных туристов уменьшилось:

в 2003 году вспышка атипичной пневмонии уменьшил турпоток на 0,4%;

в 2009 году во время глобального экономического кризиса на 4%;

в 2020 году потери составят 20-30% от количества иностранных туристов.

В общем ожидаемое в 2020 году падение числа международных туристов приведет к снижению поступлений от международного туризма на 300-450 миллиардов долларов.



Какие страны открывают границы и когда / Инфографика "Слово и Дело"

Какие страны и когда откроют границы

Чехия

Страна одной из первых пошла на строгий карантин, что позволило остановить распространение коронавируса в стране. С середины марта Чехия отменила некоторые ограничения, в частности людям разрешили ходить только на работу и домой, в аптеку и за продуктами питания.

Решение открыть границы страны и отменить ряд других ограничений власти Чехии приняли 24 апреля. Правительство сняло запрет на свободное передвижение. Жители страны могут выезжать за границу для отдыха. После возвращения из поездки из-за границы надо будет или представить медицинское подтверждение, что у человека нет коронавируса, или пройти двухнедельный карантин.

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Латвия, Литва и Эстония

Правительства Латвии, Литвы и Эстонии решили с 15 мая открыть внутренние границы между этими тремя странами. Зато граждане, прибывающие из других стран, должны будут соблюдать 14-дневную изоляцию.

Турция

В начале апреля были разговоры о запуске туристического сезона в Турции в конце мая, но из-за высокого уровня заболеваемости планы пересмотрели и предварительно перенесли возможность возобновления работы гостиниц на июнь.

Однако Турция уже готовится принимать туристов. Для этого гостинице должны создать закрытые "чистые" зоны, где риск заразиться коронавирусом минимален. Базовым регионом пока считают Анталию.



Туристический сезон в Турции начнется в июне / Фото Unsplash

Италия, Испания

Италия, которая была одной из самых туристических стран Европы, планирует сосредоточиться на внутреннем туризме. Предварительно ожидается, что границы для иностранных туристов откроют только осенью.

Испания еще более радикально подошла к ограничительным мерам. В стране планируют начать принимать туристов не ранее 2021 года.

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