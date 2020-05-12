Без теста не будут впускать: в аэропортах Турции будут проверять на COVID-19

Всех пассажиров, прибывающих в турецкие аэропорты, с 1 июня 2020 года будут тестировать на коронавирус. Прежде всего, это будет касаться аэропортов в туристических регионах страны.

Министерство здравоохранения Турции проводит подготовку к созданию лабораторий во всех аэропортах страны. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Airport Haber.

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Тесты будут проводить еще до прохождения паспортного контроля. В турецком правительстве обещают, процедура будет длиться всего 2-3 минуты, поэтому очередей возникать не должно.

Результаты тестирования будут известны через 5-6 часов. Где будут находиться в это время пассажиры – пока неизвестно. Если у туриста таки обнаружат коронавирус, его отправят на самоизоляцию в отель.

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