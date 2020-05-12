Без теста не будут впускать: в аэропортах Турции будут проверять на COVID-19
Всех пассажиров, прибывающих в турецкие аэропорты, с 1 июня 2020 года будут тестировать на коронавирус. Прежде всего, это будет касаться аэропортов в туристических регионах страны.
Министерство здравоохранения Турции проводит подготовку к созданию лабораторий во всех аэропортах страны. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Airport Haber.
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Тесты будут проводить еще до прохождения паспортного контроля. В турецком правительстве обещают, процедура будет длиться всего 2-3 минуты, поэтому очередей возникать не должно.
Результаты тестирования будут известны через 5-6 часов. Где будут находиться в это время пассажиры – пока неизвестно. Если у туриста таки обнаружат коронавирус, его отправят на самоизоляцию в отель.
Что известно о коронавирусе в Турции
- По состоянию на 12 мая в Турции зарегистрировано почти 140 тысяч случаев COVID-19. К сожалению, 3 841 человек умер. Почти 96 тысяч больных выздоровели.
- Власти Турции объявили, что страна пройдет через четыре этапа снятия ограничений. Постепенное возобновление международного авиасообщения начнется 12 июня.
- Отели Турции летом 2020 года будут работать с целым рядом ограничений из-за пандемии коронавируса. Турецкое правительство приняло решение о том, что они могут быть заполнены максимум на 60%.