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70 стран проводят переговоры с Турцией о возобновлении туризма

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Возобновление туризма в Турции: идут переговоры с 70 странами
Туризм в Турции планируют восстановить летом / Иллюстративное фото (Shutterstock)

Турция уже начала переговоры о возобновлении туризма. Сейчас официальная Анкара в интернете или по телефону консультируется с представителями 70 стран с целью убедить их в безопасности посещения турецких курортов и качестве турецкой системы здравоохранения.

Рассказал об этом 18 мая министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, как пишет издание Hurriyet Daily News.

К слову, 12 мая стало известно, что В аэропортах Турции прибывших будут проверять на COVID-19

Турция готова принимать туристов и доказывает это

Минкульт Турции запустил проект "Сертификация здорового туризма". Его цель – обеспечить высокие стандарты соблюдения санитарных и гигиенических норм в авиакомпаниях, аэропортах, других транспортных объектах, гостиницах и иных местах размещения туристов, заведениях питания.

Турция действует ответственно – не только для здоровья наших граждан, но и для гостей, чтобы обеспечить им спокойный отдых. Турция полностью готова к этому,
- убеждает Эрсой.

Поэтому власть ведет переговоры (письмами, онлайн и по телефону) с представителями 70 стран, жители которых в последние годы предпочитают отдыхать именно в Турции. 

В этих переговорах турецкие дипломаты:

  • Рассказывают о безопасности пассажиров и работников, организацию работы в новых условиях учреждений, транспорта.
  • А также показывают возможности медицинских учреждений Турции как центрального, так и провинциального уровней.

О коронавирусе в Турции: коротко

  • По состоянию на 18 мая в Турции зарегистрировано 150 тысяч случаев COVID-19, однако 111 тысяч из них – вылечились. Умерших же – 4 171 человек.
  • Турция планирует восстановить внутренний туризм уже с 28 мая. Это Эрсой также подтвердил в интервью изданию Turizm Gunlugu. О восстановлении международного авиасообщения говорить начнут с 12 июня. 
  • Уже известно, что гостиницы в 2020 году работать будут с целым рядом ограничений и не будут заполнены более чем на 60%.

Туризм в условиях COVID-19: когда и какие страны откроют границы – читайте в материале 24 канала.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавирус COVID-19 Туристический бизнес Путешествия Новости Турции
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