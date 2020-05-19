70 стран проводят переговоры с Турцией о возобновлении туризма

Турция уже начала переговоры о возобновлении туризма. Сейчас официальная Анкара в интернете или по телефону консультируется с представителями 70 стран с целью убедить их в безопасности посещения турецких курортов и качестве турецкой системы здравоохранения.

Рассказал об этом 18 мая министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, как пишет издание Hurriyet Daily News.

К слову, 12 мая стало известно, что В аэропортах Турции прибывших будут проверять на COVID-19

Турция готова принимать туристов и доказывает это

Минкульт Турции запустил проект "Сертификация здорового туризма". Его цель – обеспечить высокие стандарты соблюдения санитарных и гигиенических норм в авиакомпаниях, аэропортах, других транспортных объектах, гостиницах и иных местах размещения туристов, заведениях питания.

Турция действует ответственно – не только для здоровья наших граждан, но и для гостей, чтобы обеспечить им спокойный отдых. Турция полностью готова к этому,

- убеждает Эрсой.

Поэтому власть ведет переговоры (письмами, онлайн и по телефону) с представителями 70 стран, жители которых в последние годы предпочитают отдыхать именно в Турции.

В этих переговорах турецкие дипломаты:

Рассказывают о безопасности пассажиров и работников, организацию работы в новых условиях учреждений, транспорта.

А также показывают возможности медицинских учреждений Турции как центрального, так и провинциального уровней.

О коронавирусе в Турции: коротко

По состоянию на 18 мая в Турции зарегистрировано 150 тысяч случаев COVID-19, однако 111 тысяч из них – вылечились. Умерших же – 4 171 человек.

Турция планирует восстановить внутренний туризм уже с 28 мая. Это Эрсой также подтвердил в интервью изданию Turizm Gunlugu. О восстановлении международного авиасообщения говорить начнут с 12 июня.

Уже известно, что гостиницы в 2020 году работать будут с целым рядом ограничений и не будут заполнены более чем на 60%.