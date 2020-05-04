Когда возобновят полеты в Украину после карантина

После введения карантина в Украине, в нашей стране почти полностью прекратилось авиасообщение. И Украина готовится к выходу из карантина, а затем и к восстановлению полетов.

Возобновить полеты в Украину могут уже в июне. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в интервью каналу "Правда.ТУТ".

Напомним Как заработает транспорт после карантина: объяснение Криклия

"Я знаю только то, что коллега Криклий [министр инфраструктуры, – прим. 24 канала] озвучивал. Что он планирует это делать с июня. Но это оптимистичный сценарий", – заявил Немчинов.

Он также добавил, что среди причин для быстрого восстановления полетов в Украине является то, что авиаперевозчики несут убытки, а также низкая цена на горючее.

"Но [возобновлении полетов] будет зависеть от того, каким образом это будет решено на межгосударственном уровне. Потому что внутренние перевозки – не проблема", – заявил Немчинов.

Авиация во время карантина в Украине: коротко