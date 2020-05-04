Когда возобновят полеты в Украину после карантина
После введения карантина в Украине, в нашей стране почти полностью прекратилось авиасообщение. И Украина готовится к выходу из карантина, а затем и к восстановлению полетов.
Возобновить полеты в Украину могут уже в июне. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в интервью каналу "Правда.ТУТ".
Напомним Как заработает транспорт после карантина: объяснение Криклия
"Я знаю только то, что коллега Криклий [министр инфраструктуры, – прим. 24 канала] озвучивал. Что он планирует это делать с июня. Но это оптимистичный сценарий", – заявил Немчинов.
Он также добавил, что среди причин для быстрого восстановления полетов в Украине является то, что авиаперевозчики несут убытки, а также низкая цена на горючее.
"Но [возобновлении полетов] будет зависеть от того, каким образом это будет решено на межгосударственном уровне. Потому что внутренние перевозки – не проблема", – заявил Немчинов.
Авиация во время карантина в Украине: коротко
- Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 11 мая. После этого его еще раз продлили – до 22 мая, однако с 12 мая будет происходить частичное послабление карантина.
- От 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
- В Украине во время карантина действуют только 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыт.
- Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – восстановление работы общественного транспорта. Об открытии границ и работы аэропортов – информации там нет.
- Владислав Криклий заявлял, что министерство работает над возобновлением авиасообщения. Но речь идет только о внутренних полетах. Ведь в международных пока не будет необходимости из-за необходимости проведения обсервации по возвращению из-за границы.
- Хотя и во время карантина некоторые авиакомпании осуществляли полеты из Украины. Они вывозили работников в европейские страны.