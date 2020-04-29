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      МАУ заявила, что ей запретили совершить рейс с заробитчанами в Лондон

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      Запрет рейса МАУ с работниками в Лондон: что известно
      МАУ заявила, что ей запретили совершить рейс с заробитчанами в Лондон / avianews.com

      Авиакомпания МАУ заявила, что отменила рейс Киев – Лондон, в Британию должны были добраться украинские заробитчане. В компании пояснили, что сделали это из-за запрета Государственной авиаслужбы Украины.

      Рейс МАУ должна была выполнить 29 апреля в 12:40, сообщают в фейсбуке компании.

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      Его организовали для доставки в Британии на работу украинцев, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом. Рейс накануне заказал сам работодатель.

      При этих условиях украинцы могут легально и официально работать на территории Великобритании. Данная категория не является рисковой для Украины,
      – отметили в МАУ.

      И добавили, что эти граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не будут распространять коронавирус в Украине.

      Компания подчеркнула, что рейс отменили из-за запрета Государственной авиационной службы Украины. О нем в МАУ узнали за два часа до запланированного времени вылета "без указания оснований и ссылки на нормативные документы".

      "Авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на заблаговременное или в разумные сроки получения решения", – добавили в МАУ.

      В Госавиаслужбе пока не комментируют ситуацию.

      Что известно о пассажирах рейса Киев – Лондон

      Они являются жителями разных регионов Украины. Сейчас находятся в терминале Международного аэропорта "Борисполь".

      Какова позиция правительства

      • 28 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о необходимости в украинских рабочих. Однако из-за пандемии коронавируса отправлять их за границу "нелогично". Сейчас же Украина делает все возможное, чтобы вернуть украинцев из-за рубежа.
      • Впоследствии в правительстве заявили о возможности "точечных" разрешений на выезд трудовых мигрантов.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Дмитрий Кулеба – новости Карантин в Украине 2020 Заробитчане Великобритания МАУ авиация
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