МАУ заявила, что ей запретили совершить рейс с заробитчанами в Лондон

Авиакомпания МАУ заявила, что отменила рейс Киев – Лондон, в Британию должны были добраться украинские заробитчане. В компании пояснили, что сделали это из-за запрета Государственной авиаслужбы Украины.

Рейс МАУ должна была выполнить 29 апреля в 12:40, сообщают в фейсбуке компании.

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Его организовали для доставки в Британии на работу украинцев, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом. Рейс накануне заказал сам работодатель.

При этих условиях украинцы могут легально и официально работать на территории Великобритании. Данная категория не является рисковой для Украины,

– отметили в МАУ.

И добавили, что эти граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не будут распространять коронавирус в Украине.

Компания подчеркнула, что рейс отменили из-за запрета Государственной авиационной службы Украины. О нем в МАУ узнали за два часа до запланированного времени вылета "без указания оснований и ссылки на нормативные документы".

"Авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на заблаговременное или в разумные сроки получения решения", – добавили в МАУ.

В Госавиаслужбе пока не комментируют ситуацию.

Что известно о пассажирах рейса Киев – Лондон

Они являются жителями разных регионов Украины. Сейчас находятся в терминале Международного аэропорта "Борисполь".

Какова позиция правительства