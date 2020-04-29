МАУ заявила, что ей запретили совершить рейс с заробитчанами в Лондон
Авиакомпания МАУ заявила, что отменила рейс Киев – Лондон, в Британию должны были добраться украинские заробитчане. В компании пояснили, что сделали это из-за запрета Государственной авиаслужбы Украины.
Рейс МАУ должна была выполнить 29 апреля в 12:40, сообщают в фейсбуке компании.
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Его организовали для доставки в Британии на работу украинцев, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом. Рейс накануне заказал сам работодатель.
При этих условиях украинцы могут легально и официально работать на территории Великобритании. Данная категория не является рисковой для Украины,
– отметили в МАУ.
И добавили, что эти граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не будут распространять коронавирус в Украине.
Компания подчеркнула, что рейс отменили из-за запрета Государственной авиационной службы Украины. О нем в МАУ узнали за два часа до запланированного времени вылета "без указания оснований и ссылки на нормативные документы".
"Авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на заблаговременное или в разумные сроки получения решения", – добавили в МАУ.
В Госавиаслужбе пока не комментируют ситуацию.
Что известно о пассажирах рейса Киев – Лондон
Они являются жителями разных регионов Украины. Сейчас находятся в терминале Международного аэропорта "Борисполь".
Какова позиция правительства
- 28 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о необходимости в украинских рабочих. Однако из-за пандемии коронавируса отправлять их за границу "нелогично". Сейчас же Украина делает все возможное, чтобы вернуть украинцев из-за рубежа.
- Впоследствии в правительстве заявили о возможности "точечных" разрешений на выезд трудовых мигрантов.