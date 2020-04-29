МАУ заявила, що їй заборонили здійснити рейс із заробітчанами до Лондона

Авіакомпанія МАУ заявила, що скасувала рейс Київ – Лондон, яким у Британію мали дістатися українські заробітчани. У компанії пояснили, що зробили це через заборону Державної авіаслужби України.

Рейс МАУ мала виконати 29 квітня о 12:40, повідомляють у фейсбуці компанії.

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Його організували для доправлення до Британії на роботу українців, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном. Рейс напередодні замовив сам роботодавець.

За цих умов українці можуть легально та офіційно працювати на території Великої Британії. Дана категорія не є ризиковою для України,

– зазначили в МАУ.

Та додали, що ці громадяни не потребуватимуть евакуації найближчим часом і не поширюватимуть коронавірус в Україні.

Компанія наголосила, що рейс скасували через заборону Державної авіаційної служби України. Про неї в МАУ дізналися за дві години до запланованого часу вильоту "без вказання підстав та посилання на нормативні документи".

"Авіакомпанія подала усі необхідні документи для отримання дозволів вчасно та розраховувала на завчасне або в розумні строки отримання рішення", – додали в МАУ.

У Державіаслужбі наразі не коментують ситуацію.

Що відомо про пасажирів рейсу Київ – Лондон

Вони є жителями різних регіонів України. Наразі перебувають у терміналі Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Яка позиція уряду