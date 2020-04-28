Wizz Air з 12 травня відновлює рейси Відень – Київ: що відомо
Угорський лоукостер Wizz Air заявив про відновлення польотів за маршрутом Відень – Київ – Відень. Рейси планують виконувати з 12 травня, ціна квитка – 24,9 євро. Однак в Україні наразі не повідомляли про можливе відновлення авіасполучення зі світом, а кордони ЄС закриті для іноземців до 15 травня.
Про поновнення рейсів від столицями України та Австрії свідчить інформація на сайті Wizz Air.
Читайте також МАУ виконає спецрейси для повернення українців: коли й звідки
Вже на 12 травня там можна купити квиток з Відня до Києва та у зворотному напрямку. Ціна перельоту у цей день на рейс Відень – Київ 24,99 євро (669 гривень), а на Київ – Відень – 29,99 євро (809 гривень).
На 13 травня польоти не заплановані. Однак, починаючи з 14 травня, вони стають щоденними.
Вартість квитка Відень – Київ 14 травня становитиме 29,99 євро. Квитки на подальші дати, щонайменше до кінця червня, можна купити за фіксованою ціною – 24,99 євро. Аналогічна ціна і з української столиці до Відня.
До слова, лоукостер Wizz Air з 1 травня розпочне польоти Європою зі столиці Австрії. Спершу рейси відновлять за такими напрямами: до Дортмунда (Німеччина), Салонік (Греція), Лісабона (Португалія), Осло (Норвегія) та Ейндховена (Нідерланди).
Квитки на рейси з Києва у Відень і навпаки доступні для купівлі / Скриншот зі сайту Wizz Air
Що відомо про карантин в Австрії та Україні
- Уряд Австрії через зменшення поширення коронавірусу вирішив поетапно послаблювати карантин. Перший етап розпочався 16 квітня, наступний – початок травня, далі – середина та кінець травня.
- В Україні загальнонаціональний карантин діє до 11 травня включно. Інформації про відновлення авіасполучення України з іншими країнами світу наразі не було.
- Крім того, до 15 травня кордони ЄС офіційно закриті для іноземців.