Wizz Air з 12 травня відновлює рейси Відень – Київ: що відомо

Угорський лоукостер Wizz Air заявив про відновлення польотів за маршрутом Відень – Київ – Відень. Рейси планують виконувати з 12 травня, ціна квитка – 24,9 євро. Однак в Україні наразі не повідомляли про можливе відновлення авіасполучення зі світом, а кордони ЄС закриті для іноземців до 15 травня.

Про поновнення рейсів від столицями України та Австрії свідчить інформація на сайті Wizz Air.

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Вже на 12 травня там можна купити квиток з Відня до Києва та у зворотному напрямку. Ціна перельоту у цей день на рейс Відень – Київ 24,99 євро (669 гривень), а на Київ – Відень – 29,99 євро (809 гривень).

На 13 травня польоти не заплановані. Однак, починаючи з 14 травня, вони стають щоденними.

Вартість квитка Відень – Київ 14 травня становитиме 29,99 євро. Квитки на подальші дати, щонайменше до кінця червня, можна купити за фіксованою ціною – 24,99 євро. Аналогічна ціна і з української столиці до Відня.

До слова, лоукостер Wizz Air з 1 травня розпочне польоти Європою зі столиці Австрії. Спершу рейси відновлять за такими напрямами: до Дортмунда (Німеччина), Салонік (Греція), Лісабона (Португалія), Осло (Норвегія) та Ейндховена (Нідерланди).

Квитки на рейси з Києва у Відень і навпаки доступні для купівлі / Скриншот зі сайту Wizz Air

Що відомо про карантин в Австрії та Україні

Уряд Австрії через зменшення поширення коронавірусу вирішив поетапно послаблювати карантин. Перший етап розпочався 16 квітня, наступний – початок травня, далі – середина та кінець травня.

через зменшення поширення коронавірусу Перший етап розпочався 16 квітня, наступний – початок травня, далі – середина та кінець травня. В Україні загальнонаціональний карантин діє до 11 травня включно. Інформації про відновлення авіасполучення України з іншими країнами світу наразі не було.​

включно. Інформації про відновлення авіасполучення України з іншими країнами світу наразі не було.​ Крім того, до 15 травня кордони ЄС офіційно закриті для іноземців.



Карантин в Україні до 11 травня / інфографіка 24 каналу