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      Wizz Air с 12 мая возобновляет рейсы Вена – Киев: что известно

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      Wizz Air с 12 мая возобновляет рейсы Вена - Киев: что известно
      Wizz Air с 12 мая возобновляет рейсы Вена – Киев / avianews.com

      Венгерский лоукостер Wizz Air заявил о возобновлении полетов по маршруту Вена – Киев – Вена. Рейсы планируют выполнять с 12 мая, цена билета – 24,9 евро. Однако в Украине пока не сообщали о возможном возобновлении авиасообщения с миром, а границы ЕС закрыты для иностранцев до 15 мая.

      О возобновлении рейсов от столицами Украины и Австрии свидетельствует информация на сайте Wizz Air.

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      Уже на 12 мая там можно купить билет из Вены в Киев и в обратном направлении. Цена перелета в этот день на рейс Вена – Киев 24,99 евро (669 гривен), а на Киев – Вена – 29,99 евро (809 гривен).

      На 13 мая полеты не запланированы. Однако, начиная с 14 мая, они становятся ежедневными.

      Стоимость билета Вена – Киев 14 мая составит 29,99 евро. Билеты на последующие даты, как минимум до конца июня, можно купить по фиксированной цене – 24,99 евро. Аналогичная цена и из украинской столицы в Вену.

      К слову, лоукостер Wizz Air с 1 мая начнет полеты по Европе из столицы Австрии. Сначала рейсы возобновят по следующим направлениям: в Дортмунд (Германия), Салоники (Греция), Лиссабон (Португалия), Осло (Норвегия) и Эйндховен (Нидерланды).

      Wizzair відновлює авіасполучення між Києвом та Віднем з 12 травня

      Билеты на рейсы из Киева в Вену и наоборот доступны для покупки / Скриншот с сайта Wizz Air

      Что известно про карантин в Австрии и Украине

      • Правительство Австрии из-за уменьшения распространения коронавируса решило поэтапно ослаблять карантин. Первый этап начался 16 апреля, следующий – начало мая, дальше – середина и конец мая.
      • В Украине общенациональный карантин действует до 11 мая включительно. Информации о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами мира пока не было.​

      карантин в Україні до 11 травняКарантин в Украине до 11 мая / инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус COVID-19 Путешествия Wizz Air авиация Австрия
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