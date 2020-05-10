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Три авіакомпанії відновлять рейси з України у травні: куди можна буде полетіти

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Czech Airlines, Wizz Аir і Lufthansa відновлять рейси з України: дата
Три авіакомпанії відновлять польоти з України через кілька тижнів / DW

Одразу три міжнародні авіакомпанії Wizz Аir, Czech Airlines та Lufthansa заявили про поновлення рейсів з України. Польоти відновлять наприкінці травня – початку червня.

Забронювати квитки на рейси Wizz Аir з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова можна з 23 травня, інформує "Новое время".

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Більшість рейсів угорська авіакомпанія здійснюватиме з червня.

Lufthansa також повідомила про відновлення пасажирських перевезень з України. Наразі відкрите бронювання на рейси німецької авіакомпанії з Києва до Берліна. Польоти стартуватимуть з 1 червня.

Тим часом, чеська авіакомпанія Czech Airlines планує відновити рейси з Праги до Києва та Одеси, а також у зворотному напрямку, вже у травні. Забронювати квитки можна на сайті авіакомпанії.

Рейси за маршрутом Прага – Київ – Прага:

  • з 24 травня – щоденно. Вартість квитка – від 2,6 тисячі гривень.

Рейси за маршрутом Прага – Одеса:

  • з 25 травня – чотири рази на тиждень (понеділок, середа, четвер, субота);
  • вартість квитків – від 2,8 тисячі гривень.

Рейси за маршрутом Одеса – Прага:

  • з 26 травня – чотири рази на тиждень (вівторок, четвер, п'ятниця, неділя);
  • вартість квитків – від 2,8 тисячі гривень.

Що відомо про авіасполучення в Україні під час карантину

  • Міжнародне авіа-, залізничне та автобусне сполучення Україна зупинила 17 березня через загальнонаціональний карантин, введений на території держави у зв'язку із пандемією COVID-19.
  • Через продовження карантину низка українських авіакомпаній скасувала заплановані рейси у травні.
  • Відновити польоти в Україні можуть вже в червні. Однак, йдеться поки суто про внутрішні рейси. Більшість міжнародних авіаперельотів, найімовірніше, стануть можливими лише після відкриття кордонів.

куди не варто їхати під час пандемії
Куди не варто їхати під час пандемії / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Подорожі Європа Транспорт Wizz Air Карантин в Україні 2020 авіація Новини України
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