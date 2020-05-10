Три авиакомпании возобновят рейсы из Украины в мае: куда можно будет полететь

Сразу три международные авиакомпании Wizz Air, Czech Airlines и Lufthansa заявили о возобновлении рейсов из Украины. Полеты возобновят в конце мая – начале июня.

Забронировать билеты на рейсы Wizz Air из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова можно с 23 мая, информирует "Новое время".

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Большинство рейсов венгерская авиакомпания будет осуществлять с июня.

Lufthansa также сообщила о возобновлении пассажирских перевозок из Украины. Сейчас открыто бронирование на рейсы немецкой авиакомпании из Киева в Берлин. Полеты начнутся с 1 июня.

Между тем, чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Праги в Киев и Одессу, а также в обратном направлении, уже в мае. Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании.

Рейсы по маршруту Прага – Киев – Прага:

с 24 мая – ежедневно. Стоимость билета – от 2,6 тысячи гривен.

Рейсы по маршруту Прага – Одесса:

с 25 мая – четыре раза в неделю (понедельник, среда, четверг, суббота);

стоимость билетов – от 2,8 тысячи гривен.

Рейсы по маршруту Одесса – Прага:

с 26 мая – четыре раза в неделю (вторник, четверг, пятница, воскресенье);

стоимость билетов – от 2,8 тысячи гривен.

Что известно об авиасообщении в Украине во время карантина

Международное авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение Украина остановила 17 марта из-за общенационального карантина, введенного на территории государства в связи с пандемией COVID-19.

Из-за продолжения карантина ряд украинских авиакомпаний отменил запланированные рейсы в мае.

Возобновить полеты в Украине могут уже в июне. Однако, речь идет пока сугубо о внутренних рейсах. Большинство международных авиаперелетов, вероятнее всего, станут возможными только после открытия границ.



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