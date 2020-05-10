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Три авиакомпании возобновят рейсы из Украины в мае: куда можно будет полететь

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Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa восстановят рейсы из Украины: дата
Три авиакомпании возобновят полеты из Украины через несколько недель / DW

Сразу три международные авиакомпании Wizz Air, Czech Airlines и Lufthansa заявили о возобновлении рейсов из Украины. Полеты возобновят в конце мая – начале июня.

Забронировать билеты на рейсы Wizz Air из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова можно с 23 мая, информирует "Новое время".

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Большинство рейсов венгерская авиакомпания будет осуществлять с июня.

Lufthansa также сообщила о возобновлении пассажирских перевозок из Украины. Сейчас открыто бронирование на рейсы немецкой авиакомпании из Киева в Берлин. Полеты начнутся с 1 июня.

Между тем, чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Праги в Киев и Одессу, а также в обратном направлении, уже в мае. Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании.

Рейсы по маршруту Прага – Киев – Прага:

  • с 24 мая – ежедневно. Стоимость билета – от 2,6 тысячи гривен.

Рейсы по маршруту Прага – Одесса:

  • с 25 мая – четыре раза в неделю (понедельник, среда, четверг, суббота);
  • стоимость билетов – от 2,8 тысячи гривен.

Рейсы по маршруту Одесса – Прага:

  • с 26 мая – четыре раза в неделю (вторник, четверг, пятница, воскресенье);
  • стоимость билетов – от 2,8 тысячи гривен.

Что известно об авиасообщении в Украине во время карантина

  • Международное авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение Украина остановила 17 марта из-за общенационального карантина, введенного на территории государства в связи с пандемией COVID-19.
  • Из-за продолжения карантина ряд украинских авиакомпаний отменил запланированные рейсы в мае.
  • Возобновить полеты в Украине могут уже в июне. Однако, речь идет пока сугубо о внутренних рейсах. Большинство международных авиаперелетов, вероятнее всего, станут возможными только после открытия границ.

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Куда не стоит ехать во время пандемии / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Путешествия Европа Транспорт Wizz Air Карантин в Украине 2020 авиация Новости Украины
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