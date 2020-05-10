Три авиакомпании возобновят рейсы из Украины в мае: куда можно будет полететь
Сразу три международные авиакомпании Wizz Air, Czech Airlines и Lufthansa заявили о возобновлении рейсов из Украины. Полеты возобновят в конце мая – начале июня.
Забронировать билеты на рейсы Wizz Air из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова можно с 23 мая, информирует "Новое время".
Смотрите также Ряд украинских авиакомпаний отменили рейсы до конца мая: перечень
Большинство рейсов венгерская авиакомпания будет осуществлять с июня.
Lufthansa также сообщила о возобновлении пассажирских перевозок из Украины. Сейчас открыто бронирование на рейсы немецкой авиакомпании из Киева в Берлин. Полеты начнутся с 1 июня.
Между тем, чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Праги в Киев и Одессу, а также в обратном направлении, уже в мае. Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании.
Рейсы по маршруту Прага – Киев – Прага:
- с 24 мая – ежедневно. Стоимость билета – от 2,6 тысячи гривен.
Рейсы по маршруту Прага – Одесса:
- с 25 мая – четыре раза в неделю (понедельник, среда, четверг, суббота);
- стоимость билетов – от 2,8 тысячи гривен.
Рейсы по маршруту Одесса – Прага:
- с 26 мая – четыре раза в неделю (вторник, четверг, пятница, воскресенье);
- стоимость билетов – от 2,8 тысячи гривен.
Что известно об авиасообщении в Украине во время карантина
- Международное авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение Украина остановила 17 марта из-за общенационального карантина, введенного на территории государства в связи с пандемией COVID-19.
- Из-за продолжения карантина ряд украинских авиакомпаний отменил запланированные рейсы в мае.
- Возобновить полеты в Украине могут уже в июне. Однако, речь идет пока сугубо о внутренних рейсах. Большинство международных авиаперелетов, вероятнее всего, станут возможными только после открытия границ.
Куда не стоит ехать во время пандемии / Инфографика 24 канала