Украинская делегация во главе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой прибыла в Берлин на переговоры с главой МИД Германии Гайко Маасом. Впервые с начала пандемии официальный Берлин принял иностранных гостей. Перед этим в Германию на неофициальные переговоры летал Дмитрий Козак – так называемый уполномоченный Кремля по "украинскому вопросу".

Сразу после встречи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его немецкий коллега Гайко Маас пообщались с журналистами. Обсуждали широкий спектр вопросов: от деоккупации Крыма и до летних отпусков в Европе, сообщает 24 канал.

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Сотрудничество глав МИД Украины и Германии

Глава МИД Германии Гайко Маас в самом начале встречи подчеркнул: это впервые Германия принимает иностранную делегацию после начала пандемии коронавируса. В целом встреча с Дмитрием Кулебой после его назначения министром МИД Украины первая живая встреча, после многочисленных видеоконференций.

Маас отметил Германия продолжает поддерживать Украину, и способствует, чтобы на Донбассе воцарился "режим тишины". В деталях это воспроизвести сложно и требует усилий на многих направлениях, подчеркнул глава МИД Германии, однако абсолютно возможно.

Вопрос Крыма

О Крыме, подчеркнул Кулеба, говорят на всех переговорах в различных форматах. Украинский МИД подчеркивает два аспекта: нарушении прав человека оккупантами: аресты и выселение крымских татар и в целом то, как Крым должен вернуться в состав Украины.

Украина открыта к любым компромиссам, однако не пойдет на пересечение своих красных линий.

Мы наметили ряд вопросов, требующих решения и с тех пор ищем решения, которые бы позволили двигаться вперед для мирного урегулировании на Донбассе, но не приводили к пересечению красных линий,

– отметил Кулеба.

Новая нормандская встреча

Кулеба анонсировал новую встречу нормандского саммита, которая должна была состояться еще в апреле, если бы не всемирная пандемия. Глава МИД Украины не назвал конкретную или хотя бы приблизительную дату, однако рассказал о некоторых продвижениях в работе. Так, по крайней мере уже скоро должен состояться диалог министров иностранных дел стран "нормандской четверки".

Мы продолжим разговор в "нормандском формате" на уровне министров. Уже скоро состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс,

– сообщил он.

Брифинг министра МИД Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД Германии Гайко Мааса

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