Украинская делегация, состоявшая из руководителя ОП Андрея Ермака и ряда чиновников, посетила Германию 2 июня. В Берлине обсуждали ситуацию на Востоке Украины и борьбу с коронавирусом.

Состав украинской делегации

Во время переговоров стороны обсудили выполнение договоренностей, заключенных по результатам саммита "нормандской четверки" в Париже в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Кто именно ездил в Германию:

руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак;

его заместитель Игорь Жовква;

советник Президента Украины Руслан Демченко;

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;

министр обороны Андрей Таран.

С кем встречалась украинская делегация:

с федеральным министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр;

с министром иностранных дел Хайко Маасом;

с внешнеполитическим советником канцлера Яном Хеккером;

советником канцлера по экономическим вопросам Ларсом-Хендриком Рёллером.

Освобождение пленных тормозится

На встрече с руководителем немецкого МИД Хайко Маасом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о переговорах ТКГ в Минске и отметил, что Киев делает все возможное, чтобы переговоры были эффективными.

Также стороны отметили, что есть прогресс в освобождении пленных, однако что касается следующего этапа – то он тормозится.

Нам мешает не только коронавирусная эпидемия, но и конкретное невыполнение другой стороной договоренности Нормандского саммита в Париже о допуске представителей Международного комитета Красного Креста к местам содержания заложников на временно оккупированных территориях,

– отметил Ермак.

Обратите внимание! Согласно договоренностям Нормандского саммита Россия и подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования должны обеспечить ОБСЕ доступ на временно оккупированные территории Украины.

О прекращении огня со стороны России речи нет

Вопрос прекращения огня, который не выполняют боевики, Ермак обсудил с федеральным министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Руководитель ОП отметил, что с 19 декабря 2019 года до 29 мая было зафиксировано более полутора тысяч обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибли 33 украинских военных, еще 235 были ранены.

Темы, которые также затронули во время визита в Германию:

необходимость открытия новых контрольных пунктов въезда – выезда (КПВВ) через линию разграничения;

углубление взаимодействия Украины и НАТО, а также вопросы двустороннего сотрудничества;

вопрос финансовой поддержки Украины и инвестиций.

Что известно о переговорах в нормандском формате?Встреча "нормандской четверки" в последний раз состоялась 9 декабря 2019 года. Тогда участники встречи договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – в апреле 2020 года. Однако переговорный процесс был осложнен пандемией коронавируса, поэтому пока ничего неизвестно о новой дате.



Коротко о договоренностях нормандской четверки / инфографика 24 канала