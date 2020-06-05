В Украине началась война с Россией 6 лет назад. К сожалению, прекратить боевые действия не смог пятый президент Украины Петр Порошенко. Не удается это сделать и Владимиру Зеленскому. Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что причина именно в Российской Федерации – они хотят выполнить главное задание, которое поставили себе целью.

В интервью программе "Есть вопросы" на 24 канале он заявил, что проблема именно в полуострове Крым, который оккупировала РФ.

Читайте первую часть интервью О развале России и окончании войны на Донбассе: интервью с секретарем СНБО Даниловым

По его словам, Россия требует, чтобы Крым признали российским. Это главная задача РФ.

Сегодня Россия заявляет, что Крым – это российская территория, и они, когда сегодня находятся под санкциями ЕС и США, то у них главная задача – чтобы все признали, что они являются владельцами крымского полуострова. Это невозможно,

– сказал Данилов.

Он заявил, что именно это является одной из причин такой длительной войны между Украиной и Россией. "С одной стороны они говорят, что мы братья, но упаси Бог иметь таких братьев, которые пришли на нашу землю, забрали территорию, убивают наших людей, так что это за братья тогда?" – отметил секретарь СНБО.

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