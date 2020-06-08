Крымские татары, которых российские оккупанты пытаются запихнуть в тюрьму, выступили со своим протестом. Фигуранты бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" выступили против ее запрета.

Они отказались участвовать в судебном процессе, сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность".

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Они отказались участвовать в судебном заседании, где игнорируются базовые права человека, а заседание сводится к формальности,

– заявила адвокат крымчан Лиля Гемеджи.

По ее словам, все фигуранты этого дела одновременно перестали разговаривать, отвечать на вопросы суда. Вместо этого они показали плакаты, в которых указали, что их преследуют только за их мысли.

Украинцы указали, что корнем всего зла является решение Верховного суда России еще в 2003 году, которое признает "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией и запрещает ее деятельность.

Протест украинцев в ​​российском суде: смотрите видео

В чем проблема "Хизб ут-Тахрир"?Проблемы начались после оккупации полуострова Россией. Дело в том, что она запрещает деятельность организации, которая не запрещена в Украине.



Поэтому после оккупации Крыма Россия начала обвинять в участии в организации всех подряд. Это делается в том числе для отсеивания неугодных. Крымских татар с проукраинской позицией сажают в тюрьмы, а на их места из России завозят россиян, искусственно изменяя демографию украинской территории.



Также это делают и для пополнения "обменного фонда" Кремля. Российские власти делают это с самого начала российско-украинской войны.