Масові обшуки в кримських татар: силовики ФСБ знову вдерлися в домівки активістів – відео, фото
В окупованому Росією Криму співробітники ФСБ 31 серпня проводять масові обшуки в будинках кримських татар. Деяких журналістів та активістів затримано.
Інформацію про масові обшуки з самого ранку підтверджує громадське об'єднання "Кримська Солідарність" на своїй фейсбук-сторінці.
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Де в окупованому Криму ФСБ проводить обшуки
- У Нижньогірському, Совєтському районах Криму і Судаку силовики проводять обшуки в будинках кримських татар. Також обшук проходить у селі Розливи.
- В Нижньогірському районі повідомляють про обшук в будинку журналіста "Кримської солідарності", кореспондента "Грани.ру" Айдера Кадирова. Його відвезли в управління ФСБ Сімферополя.
- Також проходить обшук в будинку Енвера Топчи та активіста Рідвана Умерова.
Обшуки в кримських татар / Фото "Кримської солідарності"
Масові обшуки в кримських татар: дивіться відео
Дивіться відео ще одного обшуку в кримських татар:
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