В окупованому Росією Криму співробітники ФСБ 31 серпня проводять масові обшуки в будинках кримських татар. Деяких журналістів та активістів затримано.

Інформацію про масові обшуки з самого ранку підтверджує громадське об'єднання "Кримська Солідарність" на своїй фейсбук-сторінці.

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Де в окупованому Криму ФСБ проводить обшуки

У Нижньогірському, Совєтському районах Криму і Судаку силовики проводять обшуки в будинках кримських татар. Також обшук проходить у селі Розливи.

В Нижньогірському районі повідомляють про обшук в будинку журналіста "Кримської солідарності", кореспондента "Грани.ру" Айдера Кадирова. Його відвезли в управління ФСБ Сімферополя.

Також проходить обшук в будинку Енвера Топчи та активіста Рідвана Умерова.

Обшуки в кримських татар / Фото "Кримської солідарності"

Зверніть увагу! Раніше заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова назвала масові обшуки і затримання в окупованому Криму спробою видати кримських татар за терористів.

Масові обшуки в кримських татар: дивіться відео

Дивіться відео ще одного обшуку в кримських татар:

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