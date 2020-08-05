У роковини Великого сталінського терору українське МЗС згадало про сучасні репресії в окупованому Росією Криму та переслідування на Донбасі. У відомстві додали, що з розпадом СРСР репресії свободи слова та вираження поглядів не відійшли у минуле.

У Росії активно відроджується культ Сталіна. Про це повідомили на сторінці МЗС України.

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У відомстві підкреслили, що політика історичної пам'яті у РФ спрямована на замовчення, применшення або виправдання злочинів радянської влади.

Ба більше, репресії у стилі сталінського НКВД тривають і сьогодні. Окупувавши Крим і частину Донбасу, Росія провадить на цих територіях масові репресії. Убивства, зникнення людей, арешти, несправедливі суди та жорстокі тортури стали там повсякденним явищем,

– мовиться у повідомленні.

Також у МЗС наголосили, що жертвою переслідувань у Криму стала ціла нація – кримські татари, корінний народ півострова. Ще одним прикладом сучасного терору є переслідування активістів у Росії.

У відомстві зауважили, що міжнародна спільнота не має права заплющувати очі на такі кричущі порушення прав людини у Росії, на згортання демократії, реабілітацію Сталіна та цензурування історії.

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