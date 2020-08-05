"У Росії активно відроджується культ Сталіна": у МЗС нагадали про сучасні репресії у Криму
У роковини Великого сталінського терору українське МЗС згадало про сучасні репресії в окупованому Росією Криму та переслідування на Донбасі. У відомстві додали, що з розпадом СРСР репресії свободи слова та вираження поглядів не відійшли у минуле.
У Росії активно відроджується культ Сталіна. Про це повідомили на сторінці МЗС України.
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У відомстві підкреслили, що політика історичної пам'яті у РФ спрямована на замовчення, применшення або виправдання злочинів радянської влади.
Ба більше, репресії у стилі сталінського НКВД тривають і сьогодні. Окупувавши Крим і частину Донбасу, Росія провадить на цих територіях масові репресії. Убивства, зникнення людей, арешти, несправедливі суди та жорстокі тортури стали там повсякденним явищем,
– мовиться у повідомленні.
Також у МЗС наголосили, що жертвою переслідувань у Криму стала ціла нація – кримські татари, корінний народ півострова. Ще одним прикладом сучасного терору є переслідування активістів у Росії.
У відомстві зауважили, що міжнародна спільнота не має права заплющувати очі на такі кричущі порушення прав людини у Росії, на згортання демократії, реабілітацію Сталіна та цензурування історії.
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Великий сталінський терор: що про це відомо
- 5 серпня Україна вшановує пам'ять жертв Великого сталінського терору. Саме цього дня 1937 року вступила в дію постанова Політбюро ЦК ВКП(б) "Про антирадянські елементи", яка запустила маховик масового винищення.
- Жертвами репресій стали мільйони людей. Від несправедливого арешту, концтаборів і страти не був застрахований ніхто, адже метою терору було зламати всіх, вбити саму можливість мати власну думку.
- В Україні Великий терор став продовженням Голодомору, але головний удар був спрямований не на селянство, а на інтелектуальну еліту нації.
- Репресії в Україні були особливо жорстокими, адже Кремль намагався упокорити бунтівну українську націю, яка щойно здійснила спробу утворити свою незалежну державу.