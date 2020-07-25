Європейський Союз вимагає, щоб в Росії звільнили главу карельського відділення організації "Меморіал" Юрія Дмитрієва. Чоловік займався викриттям репресій Сталіна і був засуджений.

Дмитрієву в Росії дали до 3,5 років колонії. Відповідну заяву із засудженням дій Росії опублікували на сайті ЄС.

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Історик має поважний вік. Окрім того, в нього проблеми зі здоров'ям. В ЄС вважають – його справа є частиною серії арештів і дискредитації правозахисників в Росії. Як зазначають у заяві, арешт Дмитрієва міг бути спровокований його дослідженнями політичних репресій в радянський період, які сприяли виявленню місць масових поховань.

Європейський союз закликає російську владу негайно і беззастережно звільнити пана Дмитрієва з гуманітарних міркувань з урахуванням його віку і стану здоров'я під час пандемії,

– наголосили в ЄС.

Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цей процес "війною з правдою російської історії".

"Це була б війна суто з правдою російської історії, але Юрій Дмитрієв досліджував сталінський Великий терор і відкрив світові страшну таємницю Сандармоху. Урочища, в якому за наказом Сталіна протягом лише одного тижня восени 1937 року знищили тисячі політв'язнів", – написав Кулеба.

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