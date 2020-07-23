Вчора російський суд засудив правозахисника та історика Юрія Дмитрієва до 3,5 років позбавлення волі. Хороша новина в цьому лише одна – цей гідна людина восени вже буде на волі.

Плохих больше: Юрия Алексеевича таскают по тюрьмам и судам уже не первый год, испортив жизнь не только ему, но и его семье, а также приемной дочери из-за чьих фотографий и начался этот бесконечный кафкианский процесс.

Обратите внимание! В России вынесли приговор историку Дмитриеву: о чем это говорит?

У монстра свой взгляд на историю

И дело тут вовсе не в надуманных обвинениях, а в том, что человека стараються замарать, унизить, растоптать. Именно так поступает путинская карательная система со всеми теми, кто ей неугоден.

Дмитриев не выступал открыто против существующего режима в России, он лишь обнаружил и рассказал о массовых захоронениях расстрелянных людей под Сандармохом времен сталинских репрессий 30-х годов прошлого столетия.

Казалось бы, как историк, докапывающийся до правды событий почти столетней давности может стать врагом нынешнего российского государства. Оказывается может, потому что у этого монстра свой взгляд на историю, в котором репрессии были не такими уж и массовыми, Сталин не таким уж и кровавым, а НКВД, вообще – бравые ребята, честно выполнявшие свой долг.

Иногда мне хочется, чтобы Украина предоставила политическое убежище всем адекватным россиянам, а остальная Россия провалилась в ад к своему любимому Сталину и горела там уже вместе.