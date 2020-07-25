Европейский Союз требует, чтобы в России освободили главу карельского отделения организации "Мемориал" Юрия Дмитриева. Мужчина занимался разоблачением репрессий Сталина и был осужден.

Дмитриеву в России дали до 3,5 лет колонии. Соответствующее заявление с осуждением действий России опубликовали на сайте ЕС.

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Историк имеет почтенный возраст. Кроме того, у него проблемы со здоровьем. В ЕС считают – его дело является частью серии арестов и дискредитации правозащитников в России. Как отмечают в заявлении, арест Дмитриева мог быть спровоцирован его исследованиями политических репрессий в советский период, которые способствовали выявлению мест массовых захоронений.

Европейский союз призывает российские власти немедленно и безоговорочно освободить господина Дмитриева из гуманитарных соображений с учетом его возраста и состояния здоровья во время пандемии,

– отметили в ЕС.

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал этот процесс "войной с правдой русской истории".

"Это была бы война чисто с правдой русской истории, но Юрий Дмитриев исследовал сталинский Большой террор и открыл миру страшную тайну Сандармоха. Урочища, в котором по приказу Сталина в течение всего одной недели осенью 1937 года были уничтожены тысячи политзаключенных", – написал Кулеба.

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