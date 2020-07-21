Он открыл правду о сталинских репрессиях: почему мы должны поддержать Юрия Дмитриева
22 июля в России завершится позорный политический процесс последних лет. Суд решит судьбу историка Юрия Дмитриева по сфабрикованному делу.
"Меморіал" визнав 64-річного історика політв'язнем. Йому загрожує до 20 років тюрми.
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Судилище проти історичної пам'яті
Юрія Дмитрієва переслідують за дослідження сталінських репресій та збереження історичної пам'яті. Він багато років шукав розстрільні поховання та укладав списки тисяч убитих людей. Саме завдяки йому світ дізнався про те, як загинули Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Валер'ян Підмогильний та інші українські генії.
Це судилище відбувається на тлі спроб сфальшувати історію Сандармоху та представити похованих там жертв розстрілів НКВД жертвами Другої світової війни.
Я дякую історику Юрію Дмитрієву, який захищав моє право на пам'ять про тисячі вбитих у роки Великого терору.
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