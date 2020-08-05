В годовщину Большого сталинского террора украинский МИД вспомнил о современных репрессиях в оккупированном Россией Крыму и преследовании на Донбассе. В ведомстве добавили, что с распадом СССР репрессии свободы слова и выражения взглядов не отошли в прошлое.

В России активно возрождается культ Сталина. Об этом сообщили на странице МИД Украины.

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В ведомстве подчеркнули, что политика исторической памяти в РФ направлена на умалчивание, снисхождение или оправдание преступлений советской власти.

Более того, репрессии в стиле сталинского НКВД продолжаются и сегодня. Оккупировав Крым и часть Донбасса, Россия проводит на этих территориях массовые репрессии. Убийства, исчезновения людей, аресты, несправедливые суды и жестокие пытки стали там обыденным явлением,

– говорится в сообщении.

Также в МИД подчеркнули, что жертвой преследований в Крыму стала целая нация – крымские татары, коренной народ полуострова. Еще одним примером современного террора преследования активистов в России.

В ведомстве отметили, что международное сообщество не имеет права закрывать глаза на такие вопиющие нарушения прав человека в России, на свертывание демократии, реабилитацию Сталина и цензурирование истории.

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