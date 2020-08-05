"В России активно возрождается культ Сталина": в МИД напомнили о современных репрессиях в Крыму
В годовщину Большого сталинского террора украинский МИД вспомнил о современных репрессиях в оккупированном Россией Крыму и преследовании на Донбассе. В ведомстве добавили, что с распадом СССР репрессии свободы слова и выражения взглядов не отошли в прошлое.
В России активно возрождается культ Сталина. Об этом сообщили на странице МИД Украины.
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В ведомстве подчеркнули, что политика исторической памяти в РФ направлена на умалчивание, снисхождение или оправдание преступлений советской власти.
Более того, репрессии в стиле сталинского НКВД продолжаются и сегодня. Оккупировав Крым и часть Донбасса, Россия проводит на этих территориях массовые репрессии. Убийства, исчезновения людей, аресты, несправедливые суды и жестокие пытки стали там обыденным явлением,
– говорится в сообщении.
Также в МИД подчеркнули, что жертвой преследований в Крыму стала целая нация – крымские татары, коренной народ полуострова. Еще одним примером современного террора преследования активистов в России.
В ведомстве отметили, что международное сообщество не имеет права закрывать глаза на такие вопиющие нарушения прав человека в России, на свертывание демократии, реабилитацию Сталина и цензурирование истории.
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Большой сталинский террор: что об этом известно
- 5 августа Украина чтит память жертв Большого сталинского террора. Именно в этот день в 1937 году вступило в действие Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) "об антисоветских элементах", которое запустило маховик массового истребления.
- Жертвами репрессий стали миллионы людей. От несправедливого ареста, концлагеря и казни не был застрахован никто, ведь целью террора было сломать всех, убить самую возможность иметь собственное мнение.
- В Украине Большой террор стал продолжением Голодомора, но главный удар был направлен не на крестьянство, а на интеллектуальную элиту нации.
- Репрессии в Украине были особенно жестокими, ведь Кремль пытался смирить мятежную украинскую нацию, которая только что осуществила попытку образовать свое независимое государство.