В оккупированном Крыму политзаключенный Руслан Сулейманов за несколько дней до похорон маленького сына стал жертвой психологического давления. Силовики РФ заявили, что Сулейманов сам организовал похищение трехлетнего Мусы, чтобы оказывать влияние на правоохранительные органы.

Психологическое давление на Руслана Сулейманова

Силовики в штатском пришли к Руслану Сулейманову, когда судьба его пропавшего сына еще не была известна. Они оказывали на политзаключенного психологическое давление, требуя сказать, где находится маленький Муса. Об этом сообщила адвокат Лиля Гемеджи. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Крымская солидарность" в фейсбуке.

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"Это недопустимо!"

Недопустимо принимать подобные методы ни к кому, тем более к моему подзащитному Руслану Сулейманову, который признан политзаключенным правозащитным обществом "Мемориал". Все это давление рассчитано на то, чтобы сформировать в обществе определенное мнение и оказывать психологическое давление на самого Руслана,

– заявила Лиля.

Несмотря на усилия адвоката, Сулейманова не отпустили попрощаться с погибшим сыном. Похороны мальчика состоялся 27 июля. Мусу Сулейманова похоронили в крымском поселке Строгановка. Проститься с малышом прибыли сотни людей.

Молебен за пленников Крыма

Чтобы почтить память маленького Мусы в доме 29 июля провели дуа (специальный молебен) для поддержки политзаключенных Крыма.

"По канонам Ислама, после похорон ребенка дуа (молебен) не производится, поскольку дети считаются безгрешными. Присутствующие со всех концов Крыма люди приехали, чтобы поддержать семью погибшего ребенка, помолиться за его отца и всех политзаключенных. Тяжелая утрата, которая постигла семью политзаключенного Руслана Сулейманова, трагическая гибель 3-летнего маленького Мусы поразила весь Крым", – рассказали в "Крымской солидарности".

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