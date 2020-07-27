3-летнего Мусу Сулейманова могли убить: журналист высказал убедительные предположения
Заместитель главного редактора телеканала ATR Айдер Муждабаев указал на подозрительные факты смерти 3-летнего Мусы Селейманова. Тело сына пленника Кремля Руслана Сулейманова нашли 26 июля в сливной яме возле дома.
3-летнего мальчика могли убить
Муждабаев обратил внимание, что факты о трагедии не совпадают с официальной версией оккупационных властей полуострова. Об этом он написал в фейсбуке.
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Напомним, что 3-летнего мальчика нашли в сливной яме на третий день поисков.
Ребенок не мог сдвинуть крышку канализации, которую еще и прижимают камнями – как раз от детей. Пока есть свидетельство, что на момент начала поисков эта яма была закрыта,
– отметил Муждабаев.
Он подчеркнул, что такой ребенок физически не мог попасть туда. Более того, прыгнуть и закрыть за собой крышку так, чтобы никто не заметил. Кроме того, яму, в которой нашли мальчика, проверяли с самого начала и после поисков были убеждены в том, что Муссы там не может быть.
Из-за этого я не верю "официальной" версии оккупантов о том, что наш мальчик просто утонул сам. Конечно, все может случиться в жизни. Конечно... Но совпадение приведенных фактов заставляет думать, что мальчик был убит,
– подчеркнул Муждабаев.
Председатель Меджилиса Рефат Чубаров говорит, что смерть мальчика вызывает ряд вопросов. Он пояснил, что 24 июля малыш гулял около своего дома под присмотром матери Эльзары. 31-летняя женщина отлучилась лишь на 10 – 15 минут. Ее, по словам заместителя главы МИД Украины Эмины Джапаровой, позвала больная свекровь. Когда женщина вернулась, сына уже не было.
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Смерть Мусы Сулейманова: главное
- 26 июля в оккупированном Крыму нашли тело 3-летнего сына пленника Кремля Руслана Сулейманова. Муса Сулейманов исчез 3 дня назад из собственного двора. Его искали более 3 тысяч человек.
- Поисковую операцию не прекращали ни днем, ни ночью. Неравнодушные искали ребенка во всех сливных ямах и туалетах. Однако усилия были напрасными.
- Тело 3-летнего мальчика нашли в сливной яме возле дома. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено.
- Оккупационные "власти" Крыма заявили, что причиной смерти Мусы Сулейманова стало утопление.
- Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров отметил, что смерть мальчика вызывает много вопросов, "ответы на которые следует искать после предания тела Мусы Сулейманова земли".