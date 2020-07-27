3-річного Мусу Сулейманова могли вбити: журналіст висловив переконливі припущення
Заступник головного редактора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв вказав на підозрілі факти смерті 3-річного Муси Селейманова. Тіла сина бранця Кремля Руслана Сулейманова знайшли 26 липня у зливній ямі біля оселі.
3-річного хлопчика могли вбити
Муждабаєв звернув увагу, що факти щодо трагедії не збігаються з офіційною версією окупаційної влади півострова. Про це він написав у фейсбуці.
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Нагадаємо, що 3-річного хлопчика знайшли у зливній ямі на третій день пошуків.
Дитина не могла зрушити кришку каналізації, яку ще й притискають камінням – якраз від дітей. Поки що ми маємо свідчення, що на момент початку пошуків ця яма була закрита,
– зазначив Муждабаєв.
Він підкреслив, що така мала дитина фізично не могла потрапити туди. Ба більше – стрибнути й закрити за собою кришку так, щоб ніхто не помітив. Крім того, яму, в якій знайшли хлопчика, перевіряли з самого початку й після пошуків були переконані в тому, що Муси там не може бути.
Через це я не вірю "офіційній" версії окупантів про те, що наш хлопчик просто потонув сам. Звісно, усе може трапитися в житті. Звісно... Але збіг наведених фактів примушує думати, що хлопчика було вбито,
– наголосив Муждабаєв.
Голова Меджилісу Рефат Чубаров каже, що смерть хлопчика викликає ряд питань. Він пояснив, що 24 липня малюк гуляв біля свого будинку під наглядом матері Ельзари. 31-річна жінка відлучилася лише на 10 – 15 хвилин. Її, за словами заступника голови МЗС України Еміни Джапарової, покликала хвора свекруха. Коли жінка повернулася, сина вже не було.
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Смерть Муси Сулейманова: головне
- 26 липня в окупованому Криму знайшли тіло 3-річного сина бранця Кремля Руслана Сулейманова. Муса Сулейманов зник 3 дні тому з власного подвір'я. Його шукали понад 3 тисячі людей.
- Пошукову операцію не припиняли ані вдень, ані вночі. Небайдужі шукали дитину у всіх зливних ямах та туалетах. Однак зусилля були марними.
- Тіло 3-річного хлопчика знайшли у зливній ямі біля оселі. За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті на тілі хлопчика не виявлено.
- Окупаційна "влада" Криму заявила, що причиною смерті Муси Сулейманова стало утоплення.
- Глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров зазначив, що смерть хлопчика викликає багато запитань, "відповіді на які слід шукати після віддання тіла Муси Сулейманова землі".