Заступник головного редактора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв вказав на підозрілі факти смерті 3-річного Муси Селейманова. Тіла сина бранця Кремля Руслана Сулейманова знайшли 26 липня у зливній ямі біля оселі.

3-річного хлопчика могли вбити

Муждабаєв звернув увагу, що факти щодо трагедії не збігаються з офіційною версією окупаційної влади півострова. Про це він написав у фейсбуці.

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Нагадаємо, що 3-річного хлопчика знайшли у зливній ямі на третій день пошуків.

Дитина не могла зрушити кришку каналізації, яку ще й притискають камінням – якраз від дітей. Поки що ми маємо свідчення, що на момент початку пошуків ця яма була закрита,

– зазначив Муждабаєв.

Він підкреслив, що така мала дитина фізично не могла потрапити туди. Ба більше – стрибнути й закрити за собою кришку так, щоб ніхто не помітив. Крім того, яму, в якій знайшли хлопчика, перевіряли з самого початку й після пошуків були переконані в тому, що Муси там не може бути.

Через це я не вірю "офіційній" версії окупантів про те, що наш хлопчик просто потонув сам. Звісно, усе може трапитися в житті. Звісно... Але збіг наведених фактів примушує думати, що хлопчика було вбито,

– наголосив Муждабаєв.

Голова Меджилісу Рефат Чубаров каже, що смерть хлопчика викликає ряд питань. Він пояснив, що 24 липня малюк гуляв біля свого будинку під наглядом матері Ельзари. 31-річна жінка відлучилася лише на 10 – 15 хвилин. Її, за словами заступника голови МЗС України Еміни Джапарової, покликала хвора свекруха. Коли жінка повернулася, сина вже не було.

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