В поселке Строгановка в Крыму прощаются с трагически погибшим сыном пленника Кремля Руслана Сулейманова Мусой. Нашли тело мальчика в выгребной яме после трехдневных поисков.

На торжественный мусульманский обряд дженазе съехались сотни людей. Фото и видео похорон опубликовала "Крымская солидарность.

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На похороны собственного сына пленник Кремля Руслан Сулейманов по понятным причинам не смог приехать. Хотя недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина отпустить политзаключенного.

Родственники решили похоронить мальчика на кладбище в поселке Строгановка (Васиет), там, где жил Муса.

Прощание с Мусой Сулеймановым / Фото "Крымской солидарности"

Какова причина смерти трехлетнего Мусы

Оккупанты заявили, что с мальчиком произошел несчастный случай – он упал в выгребную яму и утонул. Близкое к оккупационной власти Крыма информагентство Крыминформ со ссылкой на управление "Следственного комитета в Крыму и Севастополе" сообщило, что признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено.

Эта версия уже вызвала определенные сомнения. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что Меджлис готов содействовать в привлечении необходимых специалистов и юристов с целью установления объективных причин и обстоятельств. Так как у крымских татар возникли некоторые подозрения относительно объективности показаний МЧС.

Например заместитель главного редактора телеканала ATR Айдер Муждабаев указал на такие подозрительные факты, как закрытая крышка люка, которую мальчик не мог за собой закрыть.

Из-за этого я не верю "официальной" версии оккупантов о том, что наш мальчик просто утонул сам. Конечно, все может случиться в жизни. Знамо дело... Но совпадение приведенных фактов заставляет думать, что мальчик был убит,

– подчеркнул Муждабаев.

Он подчеркнул, что маленький ребенок физически не мог попасть туда. Более того, прыгнуть и закрыть за собой крышку так, чтобы никто не заметил. Кроме того, яму, в которой нашли мальчика, проверяли с самого начала и после поисков были убеждены в том, что Мусы там не может быть.

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