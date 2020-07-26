Смерть 3-летнего сына Сулейманова: Зеленский призвал Путина освободить политзаключенного
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Во время разговора украинский президент затронул тему освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова из-за трагической гибели его 3-летнего сына.
Телефонный разговор между лидерами Украины и России состоялся 26 июля. Об этом сообщает Офис Президента.
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Зеленский также отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в РФ.
О чем еще говорили президенты
- Лидеры стран говорили о выполнении договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" в Париже.
- Во время разговора Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. В Офисе Президента говорят, что Путин поддержал достижение соглашения о всеобъемлющем прекращении огня, которое должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля.
- Президенты также обсудили детали взаимодействия по разминированию Донбасса, разведение войск, открытие новых КПП на линии соприкосновения.
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Что известно о Руслане Сулейманове и гибели его сына
- Руслан Сулейманов – это крымскотатарский гражданский журналист. Оккупанты в Крыму арестовали его за якобы терроризм.
- Сын Руслана Сулейманова исчез 24 июля в селе Старогнатовка. Произошло это, когда малыш играл возле дома.
- К поискам присоединились примерно 3 тысячи волонтеров и активистов. Операцию не прекращали и ночью, водолазы даже осмотрели местное озеро.
- Тело ребенка нашли в сливной яме рядом с домом 26 июля. Признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено.