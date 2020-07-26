Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Они обсудили, в частности, и вопрос перемирия на Донбассе.

О переговорах сообщила пресс-служба Офиса Президента. Также информацию о разговоре разместил на своей странице пресс-центр Кремля. Там говорят, что инициатива поступила именно от Украины.

Актуально ВСУ готовы дать отпор, – Хомчак о подготовке к прекращению огня

О чем Зеленский говорил с Путиным

Они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" в Париже.

Во время разговора Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. В Офисе Президента говорят, что Путин поддержал достижения соглашения о всеобъемлющем прекращении огня , которое должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля.

, которое должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля. Президенты также обсудили детали взаимодействия по разминированию Донбасса, разведения войск, открытия новых КПП на линии соприкосновения.

Обсуждали также новые шаги по обмену пленными. Отдельно Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына. Зеленский поговорил с Путиным и об "особом статусе Донбасса", а также о законе о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию Украины.

Что сказали в Кремле

Владимир Путин выразил свое недовольство одобренным 15 июля Верховной Радой постановлением о проведении местных выборов в 2020 году. В Москве считают, что это противоречит минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования конфликта

В Кремле также ожидают от Зеленского "реального подтверждения безальтернативности минского процесса".

Также в пресс-службе Путина рассказали, что Зеленский обсудил с ним ситуацию с пандемией коронавируса. Что интересно, в сообщении Офиса Президента Украины об этом не вспомнили.

Прекращение огня на Донбассе с 27 июля: что нужно знать

Новый режим прекращения огня на Донбассе заработает с 27 июля в 00:01, то есть в ночь на понедельник.

Несмотря на то, что все предыдущие перемирия всегда срывались пророссийскими боевиками, президент Владимир Зеленский считает, что на этот раз "точно должно заработать".

Принципиальной разницей является система наказаний за срыв перемирия. Хотя реальное наказание могут понести только украинские воины, ведь на оккупированной части Донбасса нет правового поля.

Решение согласовано Украиной и Россией и поддержано ОБСЕ. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал соблюдать договоренности.

Что конкретно предусматривает соглашение – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографиика 24 канала