Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Они обсудили, в частности, и вопрос перемирия на Донбассе.
О переговорах сообщила пресс-служба Офиса Президента. Также информацию о разговоре разместил на своей странице пресс-центр Кремля. Там говорят, что инициатива поступила именно от Украины.
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О чем Зеленский говорил с Путиным
- Они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" в Париже.
- Во время разговора Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. В Офисе Президента говорят, что Путин поддержал достижения соглашения о всеобъемлющем прекращении огня, которое должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля.
- Президенты также обсудили детали взаимодействия по разминированию Донбасса, разведения войск, открытия новых КПП на линии соприкосновения.
- Обсуждали также новые шаги по обмену пленными. Отдельно Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.
- Зеленский поговорил с Путиным и об "особом статусе Донбасса", а также о законе о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию Украины.
Что сказали в Кремле
Владимир Путин выразил свое недовольство одобренным 15 июля Верховной Радой постановлением о проведении местных выборов в 2020 году. В Москве считают, что это противоречит минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования конфликта
В Кремле также ожидают от Зеленского "реального подтверждения безальтернативности минского процесса".
Также в пресс-службе Путина рассказали, что Зеленский обсудил с ним ситуацию с пандемией коронавируса. Что интересно, в сообщении Офиса Президента Украины об этом не вспомнили.
Прекращение огня на Донбассе с 27 июля: что нужно знать
- Новый режим прекращения огня на Донбассе заработает с 27 июля в 00:01, то есть в ночь на понедельник.
- Несмотря на то, что все предыдущие перемирия всегда срывались пророссийскими боевиками, президент Владимир Зеленский считает, что на этот раз "точно должно заработать".
- Принципиальной разницей является система наказаний за срыв перемирия. Хотя реальное наказание могут понести только украинские воины, ведь на оккупированной части Донбасса нет правового поля.
- Решение согласовано Украиной и Россией и поддержано ОБСЕ. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал соблюдать договоренности.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографиика 24 канала