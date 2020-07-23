Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау рассказала, какие меры предполагает договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.

Встреча состоялась в формате видеоконференции. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Как отметила Грау, встреча состоялась 22 июля между представителями ТКГ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Цель дополнительных мероприятий – обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия.

Прекращение огня на Донбассе начнет действовать с 27 июля 2020 года в 00:01.

Что предусматривают меры

Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летающих аппаратов сторон.

Запрет на применение огня.

Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщения о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всем ее участникам.

Создание и применение координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня.

Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

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Также руководство ВСУ и вооруженных формирований ОРДЛО должны публично заявить о выдаче приказов с перечислением всех указанных мер и подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют настоящим мероприятиям.

Я надеюсь, что подтверждены меры принесут долгожданную тишину в зону конфликта и больше покоя гражданскому населению,

– отметила Грау.

Заметим, что за минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. Российские наемники вели огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения – в частности, минометов 120-го калибра, а также использовали БМП, гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Для своих коварных действий враг также использовал беспилотник.