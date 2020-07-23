Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Гайді Грау розповіла, які заходи передбачає домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

Зустріч відбулася у форматі відеоконференції. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Як зазначила Грау, зустріч відбулася 22 липня між представниками ТКГ та окремих районів Донецької та Луганської областей України. Метою додаткових заходів є забезпечити дотримання всеосяжного, стійкого і безстрокового перемир'я.

Припинення вогню на Донбасі почне діяти з 27 липня 2020 року о 00:01.

Що передбачають заходи

Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.

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Також керівництво ЗСУ і збройних формувань ОРДЛО повинні публічно заявити про видання наказів з перерахуванням всіх зазначених заходів і підтвердити, що дані накази про припинення вогню відповідають справжнім заходам.

Я сподіваюся, що підтверджені заходи принесуть довгоочікувану тишу в зону конфлікту і більше спокою цивільному населенню,

– зазначила Грау.

Зауважимо, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню. Російські найманці вели вогонь з забороненого мінськими домовленостями озброєння – зокрема, мінометів 120-го калібру, а також використовували БМП, гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю. Для своїх підступних дій ворог навіть використав безпілотник.