Вчора військовим вдалося узгодити чергове "повне і всеосяжне" припинення вогню. Що я думаю з цього приводу?

Такие переговоры, касающиеся разведения сил, перемирий и прочих военных вопросов, проходят в подгруппе по безопасности, без нашего участия. Их ведет военное командование, поэтому деталей не знаю.

Детали: Прорыв в ТКГ: стороны договорились о полном прекращении огня на Донбассе

Могу сказать только, что настроен скептически, так как подобных "окончательных" перемирий было подписано уже примерно 100500 и все с известным результатом. Например, предыдущее "всеобъемлющее и бессрочное" прекращение огня было договорено год назад – с полуночи 21 июля 2019 года.

Уже привычный тупик в ТКГ

Что касается политической подгруппы, в которой я состою, то там привычный тупик, без перемен. Российские представители от ОРДЛО опять устроили истерику – на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году".

В этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после "вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины".

Россияне потребовали, чтобы украинская сторона это постановление отменила, но были, разумеется, вежливо посланы по известному адресу.