Уже с 27 июля вступает в силу полное прекращение огня на линии разграничения. Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для этого созданы соответствующие дополнительные резервы.

Готовы ли ВСУ к полному прекращению огня на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.

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Он отметил, что мероприятия по прекращению огня не лишают украинских защитников возможности действовать в соответствии с нормами международного права в случае нарушения договоренностей противником.

К нарушению договоренностей относятся действия оккупантов:

наступательные или провокационные действия;

проведение диверсионно-разведывательных операций;

создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения;

повреждение или уничтожение инфраструктуры.

Вооруженные силы Украины, как никто другой понимают цену мира, уже измеренного тысячами жизней, и делают все для его достижения. ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы,

– заявил Хомчак.

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Также он призвал не поддаваться управляемым провокациям, гибридным проявлениям паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска и своих защитников.

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