ВСУ готовы дать отпор, – Хомчак о подготовке к прекращению огня
Уже с 27 июля вступает в силу полное прекращение огня на линии разграничения. Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для этого созданы соответствующие дополнительные резервы.
Готовы ли ВСУ к полному прекращению огня на Донбассе
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.
Важно На Донбассе украинские военные готовятся к полному прекращению огня
Он отметил, что мероприятия по прекращению огня не лишают украинских защитников возможности действовать в соответствии с нормами международного права в случае нарушения договоренностей противником.
К нарушению договоренностей относятся действия оккупантов:
- наступательные или провокационные действия;
- проведение диверсионно-разведывательных операций;
- создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения;
- повреждение или уничтожение инфраструктуры.
Вооруженные силы Украины, как никто другой понимают цену мира, уже измеренного тысячами жизней, и делают все для его достижения. ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы,
– заявил Хомчак.
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Также он призвал не поддаваться управляемым провокациям, гибридным проявлениям паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска и своих защитников.
Прекращение огня на Донбассе: главное
- Новое перемирие на Донбассе заработает с 27 июля в 00:01, то есть в ночь на понедельник.
- Несмотря на то, что все предыдущие перемирия были успешно сорваны боевиками, Владимир Зеленский считает, что это "точно должно заработать".
- Принципиальной разницей является система наказаний за срыв перемирия. Хотя реальное наказание могут понести только украинские воины, ведь на оккупированной части Донбасса нет правового поля.