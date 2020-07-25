В ночь на 27 июля на Донбассе наступает очередной режим перемирия. Хотя боевики каждый раз его срывают, устраивая провокации, украинская власть возлагает надежды, что сейчас все будет по-другому. На этот раз к украинским воинам даже приставят дополнительных контроллеров.

На каждой из украинских позиций будет дополнительный контроль за соблюдением прекращения огня, сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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Дополнительный контроль будут осуществлять специально командированные украинские военные. Большинство из них имеют немалый боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН,

– отметили в штабе.

Там убеждены, что такой шаг позволит не отвлекать личный состав от боевых задач и предупредить вероятные провокации. В то же время это не будет лишать украинских воинов возможности для самозащиты.

"Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии разграничения могут произойти различные провокационные действия противника с целью сорвать перемирие", – отметили в штабе ООС.

Кроме контролеров, к военным также хотят приставить и журналистов. Военные хотят привлечь съемочные группы украинских и иностранных СМИ к работе на линии разграничения.

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