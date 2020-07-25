Контролеры будут следить за украинскими военными после объявления перемирия
В ночь на 27 июля на Донбассе наступает очередной режим перемирия. Хотя боевики каждый раз его срывают, устраивая провокации, украинская власть возлагает надежды, что сейчас все будет по-другому. На этот раз к украинским воинам даже приставят дополнительных контроллеров.
На каждой из украинских позиций будет дополнительный контроль за соблюдением прекращения огня, сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
Важно Прекращение огня на Донбассе с 27 июля: что оно предусматривает
Дополнительный контроль будут осуществлять специально командированные украинские военные. Большинство из них имеют немалый боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН,
– отметили в штабе.
Там убеждены, что такой шаг позволит не отвлекать личный состав от боевых задач и предупредить вероятные провокации. В то же время это не будет лишать украинских воинов возможности для самозащиты.
"Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии разграничения могут произойти различные провокационные действия противника с целью сорвать перемирие", – отметили в штабе ООС.
Кроме контролеров, к военным также хотят приставить и журналистов. Военные хотят привлечь съемочные группы украинских и иностранных СМИ к работе на линии разграничения.
Новое перемирие на Донбассе: коротко
- Оно заработает с 00:01 27 июля, то есть в ночь на понедельник.
- Хотя все предыдущие перемирия были успешно сорваны боевиками, Владимир Зеленский считает, что это "точно должно заработать".
- Принципиальной разницей является система наказаний за срыв перемирия. Хотя реальное наказание могут понести только украинские воины, так как на оккупированной части Донбасса нет правового поля.