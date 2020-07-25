Контролери стежитимуть за українськими військовими після оголошення перемир'я
У ніч проти 27 липня на Донбасі наступає черговий режим перемир'я. Хоча бойовики щоразу його зривають, влаштовуючи провокації, українська влада покладає надії, що цього разу все буде по-іншому. Цього разу до українських воїнів навіть приставлять додаткових контролерів.
На кожній з українських позицій буде додатковий контроль за дотриманням припинення вогню, повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил.
Важливо Припинення вогню на Донбасі з 27 липня: що воно передбачає
Додатковий контроль здійснюватимуть спеціально відряджені українські військові. Більшість з них мають чималий бойовий досвід і безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН,
– зазначили в штабі.
Там переконані, що такий крок дозволить не відволікати особовий склад від бойових завдань і попередити ймовірні провокації. Одночасно це не позбавлятиме українських воїнів можливості для самозахисту.
"Ми чітко усвідомлюємо, що на деяких ділянках лінії розмежування можуть відбутися різні провокативні дії противника з метою зірвати перемир'я", – наголосили в штабі ООС.
Крім контролерів, до військових також хочуть приставити й журналістів. Військові хочуть залучити знімальні групи українських й іноземних ЗМІ до роботи на лінії розмежування.
Нове перемир'я на Донбасі: коротко
- Воно запрацює з 00:01 27 липня, тобто в ніч на понеділок.
- Хоча всі попередні перемир'я були успішно зірвані бойовиками, Володимир Зеленський вважає, що це "точно має запрацювати".
- Принциповою різницею є система покарань за зрив перемир'я. Хоча реальне покарання можуть понести лише українські воїни, адже на окупованій частині Донбасу немає правового поля.