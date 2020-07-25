У ніч проти 27 липня на Донбасі наступає черговий режим перемир'я. Хоча бойовики щоразу його зривають, влаштовуючи провокації, українська влада покладає надії, що цього разу все буде по-іншому. Цього разу до українських воїнів навіть приставлять додаткових контролерів.

На кожній з українських позицій буде додатковий контроль за дотриманням припинення вогню, повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил.

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Додатковий контроль здійснюватимуть спеціально відряджені українські військові. Більшість з них мають чималий бойовий досвід і безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН,

– зазначили в штабі.

Там переконані, що такий крок дозволить не відволікати особовий склад від бойових завдань і попередити ймовірні провокації. Одночасно це не позбавлятиме українських воїнів можливості для самозахисту.

"Ми чітко усвідомлюємо, що на деяких ділянках лінії розмежування можуть відбутися різні провокативні дії противника з метою зірвати перемир'я", – наголосили в штабі ООС.

Крім контролерів, до військових також хочуть приставити й журналістів. Військові хочуть залучити знімальні групи українських й іноземних ЗМІ до роботи на лінії розмежування.

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