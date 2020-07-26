Вже з 27 липня набуває чинності повне припинення вогню на лінії розмежування. Збройні сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для цього вже створені відповідні додаткові резерви.

Чи готові ЗСУ до повного припинення вогню на Донбасі

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив, що задоволений ходом підготовки до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці.

Важливо На Донбасі українські військові готуються до повного припинення вогню

Він зауважив, що заходи припинення вогню не позбавляють українських захисників можливості діяти відповідно до норм міжнародного права у разі порушення домовленостей противником.

До порушення домовленостей належать такі дії окупантів:

наступальні або провокативні дії;

проведення диверсійно-розвідувальних операцій;

створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення;

пошкодження або знищення інфраструктури.

Збройні сили України, як ніхто інший розуміють ціну миру, вже виміряного тисячами життів, і роблять все для його досягнення. ЗСУ готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого створені відповідні додаткові резерви,

– заявив Хомчак.

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Також він закликав не піддаватися керованим провокаціям, гібридним проявам паніки, зберігати спокій та об'єднуватися довкола свого війська та своїх захисників.

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