На Донбасі українські військові готуються до повного припинення вогню
Підрозділи зі складу ООС проводять підготовку до повного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає у дію з 27 липня. На першу лінію оборони прибувають спеціально відряджені українські військовослужбовці.
На Донбас делегують військових, що брали участь у місіях ООН
Військові, яких зараз делегували у зону проведення ООС, займались профільними питаннями під час миротворчих місій ООН. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
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Завдяки цьому, особовий склад сил ООС зможе не відволікатись від бойових завдань. У штабі наголошують, режим повного припинення вогню не позбавляє українських воїнів можливості для самозахисту.
Заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій збройних формувань РФ. При цьому ЗСУ готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.
Для того, аби висвітлювати виконання домовленостей, на різних ділянках лінії розмежування працюватимуть медіа.
Що відомо про нове перемир'я на Донбасі
- Режим повного припинення вогню запрацює з 00:01 27 липня.
- Про перемир'я домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- Рішення погоджене Україною та Росією й підтримане ОБСЄ.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав дотримуватися домовленостей.