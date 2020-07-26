Підрозділи зі складу ООС проводять підготовку до повного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає у дію з 27 липня. На першу лінію оборони прибувають спеціально відряджені українські військовослужбовці.

На Донбас делегують військових, що брали участь у місіях ООН

Військові, яких зараз делегували у зону проведення ООС, займались профільними питаннями під час миротворчих місій ООН. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

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Завдяки цьому, особовий склад сил ООС зможе не відволікатись від бойових завдань. У штабі наголошують, режим повного припинення вогню не позбавляє українських воїнів можливості для самозахисту.

Заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій збройних формувань РФ. При цьому ЗСУ готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Для того, аби висвітлювати виконання домовленостей, на різних ділянках лінії розмежування працюватимуть медіа.

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