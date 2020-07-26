Подразделения из состава ООС проводят подготовку к полному прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в силу с 27 июля. На первую линию обороны прибывают специально откомандированные украинские военнослужащие.

На Донбасс делегируют военных, участвовавших в миссиях ООН

Военные, которых сейчас делегировали в зону проведения ООС, занимались профильными вопросами во время миротворческих миссий ООН. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

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Благодаря этому, личный состав сил ООС сможет не отвлекаться от боевых задач. В штабе отмечают, режим полного прекращения огня не лишает украинских воинов возможности для самозащиты.

Мероприятия полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, возможности действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий вооруженных формирований РФ. При этом ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Для того, чтобы освещать выполнение договоренностей, на разных участках линии разграничения будут работать медиа.

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