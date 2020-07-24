Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном прекращении огня на Донбассе с 00:01 27 июля 2020 года. Генеральный секретарь ООН призвал соблюдать договоренности.

Генсек ООН Антониу Гутерреш также призвал сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые продолжают больше всего страдать от длительных боевых действий, говорится в официальном заявлении на сайте ведомства.

Обратите внимание Это соглашение облегчит жизнь гражданским, – ОБСЕ и ЕС о прекращении огня на Донбассе

Представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик подчеркнул, что Антониу Гутерреш призывает все стороны принять дальнейшие меры для обеспечения "нового импульса в мирных усилиях "нормандской четверки", трехсторонней контактной группы и ОБСЕ".

Кроме того, генсек призвал облегчить гуманитарный доступ и условия вдоль линии соприкосновения и обеспечить прогресс в осуществлении минских соглашений.

Что известно о новом соглашении о прекращении огня

Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе с 00:01 27 июля 2020 года.

Решение согласовано Украиной и Россией и поддержано ОБСЕ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока договоренность о прекращении огня и уголовная ответственность за ее нарушение является лишь совместным заявлением сторон.

Впрочем в дальнейшем должны быть выписаны соответствующие документы, где будет регламентироваться общая процедура.

Зеленский считает, что договоренность должны подписать все стороны нормандского формата – Украина, Россия, Франция и Германия.

Тогда с 27 июля и должно наступить перемирие.

Что конкретно предусматривает соглашение – читайте здесь.

Оккупанты не соблюдают режим тишины

Заметим, что несмотря на предыдущий режим прекращения огня, оккупанты ежедневно открывают огонь. Лишь с начала 2020 года на Донбассе погибли 64 украинских военных.

Список погибших героев – по ссылке.

В целом в 2020 году уже погибли 6 гражданских, еще 42 – получили ранения. Всего российские наемники с начала года уничтожили 90 гражданских объектов Донбасса и нарушили режим тишины более 91 тысячи раз.



Карта оккупированных территорий / 24 канал