Тристороння контактна група домовилася про повне припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня 2020 року. Генеральний секретар ООН закликав дотримуватися домовленостей.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш також закликав зосередити зусилля на захисті цивільних осіб, які продовжують найбільше потерпати від тривалих бойових дій, мовиться в офіційній заяві на сайті відомства.

Зверніть увагу Ця угода полегшить життя цивільним, – ОБСЄ та ЄС про припинення вогню на Донбасі

Представник генерального секретаря Стефан Дюжаррік наголосив, що Антоніу Гутерреш закликає всі сторони вжити подальших заходів для забезпечення "нового імпульсу в мирних зусиллях "нормандської четвірки", тристоронньої контактної групи і ОБСЄ".

Окрім того генсек закликав полегшити гуманітарний доступ і умови уздовж лінії зіткнення та забезпечити прогрес у здійсненні мінських угод.

Що відомо про нову угоду щодо припинення вогню

Тристороння контактна група домовилася про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня 2020 року.

Рішення погоджене Україною та Росією й підтримане ОБСЄ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки домовленість про припинення вогню й кримінальна відповіповідальність за її порушення є лише спільною заявою сторін.

Втім надалі мають бути виписані відповідні документи, де регламентуватиметься загальна процедура.

Зеленський вважає, що домовленість мають підписати всі сторони нормандського формату – Україна, Росія, Франція й Німеччина.

Тоді з 27 липня й має наступити перемир'я.

читайте тут. Що конкретно передбачає угода –

Окупанти не дотримуються режиму тиші

Зауважимо, що незважаючи на попередній режим припинення вогню, окупанти щодня відкривають вогонь. Лише від початку 2020 року на Донбасі загинуло 64 українських військових.

Список загиблих героїв – за посиланням.

Загалом у 2020 році уже загинули 6 цивільних, ще 42 – отримали поранення. Всього російські найманці з початку року знищили 90 цивільних об’єктів Донбасу та порушили режим тиші понад 91 тисячу разів.



Карта окупованих територій / 24 канал