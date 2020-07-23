Голова ОБСЄ Еді Рама привітав Тристоронню контактну групу у зв'язку з домовленістю про припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ. Угода набуде чинності з 27 липня 2020 року і діятиме до повного врегулювання конфлікту.

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"Ця угода є важливим кроком до повного, сталого та всебічного припинення вогню, а також до виконання одного з головних висновків Паризького саміту в Нормандії. Реальне припинення вогню полегшить також негаразди цивільного населення в зоні конфлікту", – сказав Рама.

Важливо! За минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню. Загалом з початку 2020 року у війні на Донбасі загинули 64 українських військових та 8 цивільних.

Голова ОБСЄ запевнив про підтримку зусиль Тристоронньої контактної групи та "нормандської четвірки", а також висловив надію на повне виконання мінських домовленостей та висновків, досягнутих на Паризькому саміті в Нормандії 9 грудня 2019 року. Йдеться про саміт "нормандської четвірки" в Берліні, на якому вперше зустрілись Зеленський та Путін. На саміті домовились про обмін полоненими, який відбувся 29 грудня, розведення військ на лініях зіткнення та повне припинення вогню.

Рама підкреслив ключову роль Спеціальної моніторингової місії в Україні у моніторингу та підтримці імплементації Мінських угод. Також Еді Рама наголосив, що основним пріоритетом головування Албанії в ОБСЄ до 2020 року є сприяння мирному вирішенню кризи в Україні.

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