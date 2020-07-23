Новое соглашение о прекращении огня на Донбассе облегчит жизнь гражданским, – глава ОБСЕ
Председатель ОБСЕ Эди Рама поздравил Трехстороннюю контактную группу в связи с договоренностью о прекращении огня на Донбассе.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ. Соглашение вступит в силу с 27 июля 2020 года и будет действовать до полного урегулирования конфликта.
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"Это соглашение является важным шагом к полному, устойчивому и всестороннему прекращения огня, а также к выполнению одного из главных выводов Парижского саммита в Нормандии. Реальное прекращение огня облегчит также проблемы гражданского населения в зоне конфликта", – сказал Рама.
Председатель ОБСЕ заверил о поддержке усилий Трехсторонней контактной группы и "нормандской четверки", а также выразил надежду на полное выполнение минских договоренностей и выводов, достигнутых на Парижском саммите в Нормандии 9 декабря 2019 года. Речь идет о саммите "нормандской четверки" в Берлине, на котором впервые встретились Зеленский и Путин. На саммите договорились об обмене пленными, который состоялся 29 декабря, разведении войск на линиях столкновения и полном прекращение огня.
Рама подчеркнул ключевую роль Специальной мониторинговой миссии в Украине в мониторинге и поддержке имплементации Минских соглашений. Также Эди Рама подчеркнул, что основным приоритетом председательства Албании в ОБСЕ до 2020 года является содействие мирному решению кризиса в Украине.
Что предусматривают новые договоренности о рыжиме тишины?
- Запрещаются любые наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также использование летательных аппаратов сторон.
- Нельзя размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и их окрестностях.
- Создание координационного механизма, который будет реагировать на нарушение режима прекращения огня.
- Дисциплинарные меры за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ.
- Запрет применения огня. В ответ стрелять можно в случае наступательных действий, если огонь открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать координационный механизм.