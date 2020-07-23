Председатель ОБСЕ Эди Рама поздравил Трехстороннюю контактную группу в связи с договоренностью о прекращении огня на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ. Соглашение вступит в силу с 27 июля 2020 года и будет действовать до полного урегулирования конфликта.

Интересно: Прорыв в ТКГ: стороны договорились о полном прекращении огня на Донбассе

"Это соглашение является важным шагом к полному, устойчивому и всестороннему прекращения огня, а также к выполнению одного из главных выводов Парижского саммита в Нормандии. Реальное прекращение огня облегчит также проблемы гражданского населения в зоне конфликта", – сказал Рама.

Важно! За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. Всего с начала 2020 года в войне на Донбассе погибли 64 украинских военных и 8 гражданских.

Председатель ОБСЕ заверил о поддержке усилий Трехсторонней контактной группы и "нормандской четверки", а также выразил надежду на полное выполнение минских договоренностей и выводов, достигнутых на Парижском саммите в Нормандии 9 декабря 2019 года. Речь идет о саммите "нормандской четверки" в Берлине, на котором впервые встретились Зеленский и Путин. На саммите договорились об обмене пленными, который состоялся 29 декабря, разведении войск на линиях столкновения и полном прекращение огня.

Рама подчеркнул ключевую роль Специальной мониторинговой миссии в Украине в мониторинге и поддержке имплементации Минских соглашений. Также Эди Рама подчеркнул, что основным приоритетом председательства Албании в ОБСЕ до 2020 года является содействие мирному решению кризиса в Украине.

Что предусматривают новые договоренности о рыжиме тишины?