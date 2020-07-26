Смерть 3-річного сина Сулейманова: Зеленський закликав Путіна звільнити політв'язня
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Під час розмови український президент порушив тему звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова через трагічну загибель його 3-річного сина.
Телефонна розмова між лідерами України та Росії відбулася 26 липня. Про це повідомляє Офіс Президента.
Важливо У Криму знайшли мертвим 3-річного сина політв'язня Сулейманова: дитину шукали 3 дні
Зеленський також наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у РФ.
Про що ще говорили президенти
- Лідери країн говорили про виконання домовленостей, досягнутих "нормандською четвіркою" у Парижі.
- Під час розмови Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. В Офісі Президента кажуть, що Путін підтримав досягнення угоди про всеосяжне припинення вогню, яке має розпочатися о 00:01 понеділка, 27 липня.
- Президенти також обговорили деталі взаємодії щодо розмінування Донбасу, розведення військ, відкриття нових КПП на лінії зіткнення.
Більше про це Зеленський провів телефонну розмову з Путіним: про що говорили
Що відомо про Руслана Сулейманова та загибель його сина
- Руслан Сулейманов – це кримськотатарський громадянський журналіст. Окупанти у Криму заарештували його за буцімто тероризм.
- Син Руслана Сулейманова зник 24 липня в селі Старогнатівка. Сталося це, коли малюк бавився біля дому.
- До пошуків долучилися приблизно 3 тисячі волонтерів і активістів. Операцію не припиняли навіть вночі та навіть водолази оглянули місцеве озеро.
- Тіло дитини знайшли у зливній ямі поруч з будинком 26 липня. Ознак насильницької смерті на тілі хлопчика не виявлено.