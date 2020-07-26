Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Під час розмови український президент порушив тему звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова через трагічну загибель його 3-річного сина.

Телефонна розмова між лідерами України та Росії відбулася 26 липня. Про це повідомляє Офіс Президента.

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Зеленський також наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у РФ.

Про що ще говорили президенти

Лідери країн говорили про виконання домовленостей, досягнутих "нормандською четвіркою" у Парижі.

Під час розмови Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. В Офісі Президента кажуть, що Путін підтримав досягнення угоди про всеосяжне припинення вогню, яке має розпочатися о 00:01 понеділка, 27 липня.

Президенти також обговорили деталі взаємодії щодо розмінування Донбасу, розведення військ, відкриття нових КПП на лінії зіткнення.

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