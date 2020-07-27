У селищі Строганівка у Криму прощаються із трагічно загиблим сином бранця Кремля Руслана Сулейманова Мусою. Знайшли тіло хлопчика у вигрібній ямі після триденних пошуків.

На урочистий мусульманський обряд дженазе з'їхалися сотні людей. Фото і відео похорону опублікувала "Кримська солідарність.

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На похорон власного сина бранець Кремля Руслан Сулейманов зі зрозумілих причин не зміг приїхати. Хоч нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав Путіна відпустити політв'язня.

Родичі вирішили поховати на кладовищі в селищі Строганівка (Васіет) там, де жив Муса.

Прощання з Мусою Сулеймановим / Фото "Кримської солідарності"

Яка причина смерті трирічного Муси

Окупанти заявили, що з хлопчиком стався нещасний випадок – він впав у вигрібну яму і потонув. Близька до окупаційної влади Криму інформагенція Кримінформ з посиланням на управління "Слідчого комітету в Криму та Севастополі" повідомила, що ознак насильницької смерті на тілі хлопчика не виявлено.

Ця версія вже викликала певні сумніви. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, що Меджліс готовий сприяти в залученні необхідних фахівців і юристів з метою встановлення об'єктивних причин і обставин. Адже у кримських татар виникли деякі підозри щодо об'єктивності свідчень МЧС.

Наприклад заступник головного редактора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв вказав на такі підозрілі факти, як закрита кришка люку, яку хлопчик не міг за собою закрити.

Через це я не вірю "офіційній" версії окупантів про те, що наш хлопчик просто потонув сам. Звісно, усе може трапитися в житті. Звісно... Але збіг наведених фактів примушує думати, що хлопчика було вбито,

– наголосив Муждабаєв.

Він підкреслив, що мала дитина фізично не могла потрапити туди. Ба більше – стрибнути й закрити за собою кришку так, щоб ніхто не помітив. Крім того, яму, в якій знайшли хлопчика, перевіряли з самого початку й після пошуків були переконані в тому, що Муси там не може бути.

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