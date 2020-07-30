В окупованому Криму політв'язень Руслан Сулейманов за декілька днів до похорону маленького сина став жертвою психологічному тиску. Силовики РФ заявили, що Сулейманов сам організував викрадення трирічного Муси, щоб чинити вплив на правоохоронні органи.

Психологічний тиск на Руслана Сулейманова

Силовики у цивільному одязі прийшли до Руслана Сулейманова, коли доля його зниклого сина ще не була відома. Вони чинили на політв'язня психологічний тиск, вимагаючи сказати, де перебуває маленький Муса. Про це повідомила адвокат Ліля Гемеджі. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Кримська солідарність" у фейсбуці.

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"Це неприпустимо!"

Неприпустимо приймати подібні методи ні до кого, тим більше до мого підзахисного Руслана Сулейманова, який визнаний політв'язнем правозахисним товариством "Меморіал". Увесь цей тиск розрахований на те, щоб сформувати в суспільстві певну думку і чинити психологічний тиск на самого Руслана,

– заявила Ліля.

Незважаючи на зусилля адвоката, Сулейманова не відпустили попрощатися з загиблим сином. Похорон хлопчика відбувся 27 липня. Мусу Сулейманова поховали у кримському селищі Строганівка. Попрощатися з малюком прибули сотні людей.

Молебень за бранців Криму

Щоб вшанувати пам'ять маленького Муси у його домі 29 липня провели дуа (спеціальний молебень) для підтримки політв'язнів Криму.

"За канонами Ісламу, після похорону дитини дуа (молебень) не проводиться, оскільки діти вважаються безгрішними. Присутні з усіх кінців Криму люди приїхали, щоб підтримати сім'ю загиблої дитини, помолитися за його батька і всіх політв'язнів. Важка втрата, яка спіткала сім'ю політв'язня Руслана Сулейманова, трагічна загибель 3-річного маленького Муси вразила весь Крим", – розповіли у "Кримській солідарності".

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