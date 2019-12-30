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      До проукраїнського активіста Приходька у СІЗО Криму не пускають священника

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      Олег Приходько / Фото з соціальних мереж

      Проукраїнського активіста Олега Приходька незаконно утримують у кримському СІЗО. Окупанти відмовляють йому у побаченнях зі священником.

      Адвокат Назім Шейхмамбетов заявив, що окупанти відмовили у клопотанні двічі, пише "Радіо Свобода".

      До речі: На коліна – тільки перед Богом, – політв’язень Приходько звернувся до українців з-за ґрат: фото

      Зауважимо, що коментарі "керівництва" СІЗО з цього приводу відсутні.

      Захисник розповів, що йому таки вдалося відвідати Олега Приходька в СІЗО. Вони обговорили хід справи і деталі щодо оскарження деяких позицій.

      Чому Олега Приходька затримали?

      Олега Приходька затримали російські силовики 10 жовтня в анексованому Криму. За словами адвоката Приходька, його звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак. Також як свідка затримали дружину Олега – Любов Приходько.

      Потім так званий окупаційний суд відправив Приходька у слідчий ізолятор на 2 місяці – до 10 грудня 2019 року. Активіст наполягав на тому, що нібито знайдені в його будинку вибухові речовини та інші речі йому підкинули. Згодом підконтрольний Росії Верховний суд Криму продовжив термін тримання під вартою Приходьку – до 10 лютого 2020 року.

      Важливо: Путінська Росіє, гори в пеклі, – Сенцов про затримання українського активіста в Криму

      Що відомо про активіста Олега Приходька?Російські силовики вже не одноразово затримували активіста. Так, наприклад у 2016 році його затримали за українські номерні знаки на автомобілі.

      Згодом, у лютому 2019 року, силовики навідалися до Олега Приходька з обшуками. У нього забрали українську державну символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери та різну техніку.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Новини Криму Анексія Криму Заручники Українці в полоні РФ Україна – Росія
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