До проукраїнського активіста Приходька у СІЗО Криму не пускають священника

Проукраїнського активіста Олега Приходька незаконно утримують у кримському СІЗО. Окупанти відмовляють йому у побаченнях зі священником.

Адвокат Назім Шейхмамбетов заявив, що окупанти відмовили у клопотанні двічі, пише "Радіо Свобода".

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Зауважимо, що коментарі "керівництва" СІЗО з цього приводу відсутні.

Захисник розповів, що йому таки вдалося відвідати Олега Приходька в СІЗО. Вони обговорили хід справи і деталі щодо оскарження деяких позицій.

Чому Олега Приходька затримали?

Олега Приходька затримали російські силовики 10 жовтня в анексованому Криму. За словами адвоката Приходька, його звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак. Також як свідка затримали дружину Олега – Любов Приходько.

Потім так званий окупаційний суд відправив Приходька у слідчий ізолятор на 2 місяці – до 10 грудня 2019 року. Активіст наполягав на тому, що нібито знайдені в його будинку вибухові речовини та інші речі йому підкинули. Згодом підконтрольний Росії Верховний суд Криму продовжив термін тримання під вартою Приходьку – до 10 лютого 2020 року.

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Що відомо про активіста Олега Приходька?Російські силовики вже не одноразово затримували активіста. Так, наприклад у 2016 році його затримали за українські номерні знаки на автомобілі.



Згодом, у лютому 2019 року, силовики навідалися до Олега Приходька з обшуками. У нього забрали українську державну символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери та різну техніку.