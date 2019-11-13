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      На коліна – тільки перед Богом, – політв’язень Приходько звернувся до українців з-за ґрат: фото

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      Олег Приходько
      Олег Приходько / фото із соцмереж

      Український активіст Олег Приходько, якого окупанти незаконно утримують у кримському СІЗО, написав звернення до українців та президента Зеленського з полону. У ньому він наголошує – росіяни хочуть судити його як терориста лише за вивішений на півострові український прапор.

      Так, фото звернення українського активіста оприлюднили "Крим. Реалії". На невеликому клаптику паперу намальований герб, що розриває кайдани.

      До теми: Путінська Росіє, гори в пеклі, – Сенцов про затримання українського активіста в Криму

      Брати і сестри! Українці! Мене звинувачують у тероризмі. За те, що я захищав в окупованому Криму честь і гідність нашого українського прапора,
      – мовиться у дописі.

      У своєму посланні Приходько висловив "щиру подяку кримськотатарським патріотам України", оскільки за ґратами він отримав від них велику підтримку. Окремо звернувся він і до президента Зеленського.

      "З великою повагою звертаюся до нашого президента Володимира Зеленського. На вас дивляться всі політв'язні Криму. Наші страждання не повинні бути марні, тому що на коліна – тільки перед Богом", – написав він.

      звернення Приходько
      Уривок зі звернення Приходька/ фото "Крим. Реалії"

      Повний текст звернення активіста:

      "Брати і Сестри! Українці! Мене звинувачують у тероризмі. За те, що я захищав в окупованому Криму Честь і Гідність Нашого Українського Прапора! Ми не перші і не останні, хто продовжують боротьбу за існування нашої ідентичності, нашої Нації. Від Запорізької Січі до Карпат, наші Батьки воювали за своє існування. Дух Степана Бандери у наших серцях! Звертаюсь до усіх Українських Патріотів, російськомовних і україномовних. Ми – Велика Українська Родина!

      Щира Подяка Кримськотатарським Патріотам України! За ґратами я отримав велику підтримку від Кримських Татар. В цих умовах я дуже пишаюсь Вами, Українці, за те що підтримуєте нас. Я дуже кохаю свою жінку Любов, свою доньку Наталію і усіх, хто останній час був поруч зі мною. Я вже бачу, що нас політв’язнів підтримує наша Рідна Країна. За те я ще більше пишаюсь нашою нацією.

      З Великою Повагою звертаюсь до нашого Президента Володимира Зеленського. На Вас дивляться усі політв’язні Криму. Наші страждання не повинні бути даремні, бона коліна – лише перед Богом! Не повинно бути, щоб Наша Нація перетворилася на продажних манкуртів. Мої улюблені! Українці! Перемога буде за нами! Слава Україні! З повагою Олег Приходько".

      Що відомо про затримання Олега Приходька?

      • До будинку українського активіста в окупованому Криму ввечері 9 жовтня увірвалися представники ФСБ. Його разом із дружиною Любою вивезли у невідомому напрямку. Вдень 10 жовтня сало відомо, що українця утримують у будівлі, яку собі привласнила російська ФСБ.
      • Приходька звинувачують у підготовці теракту в Саках. В гаражі в активіста окупанти начебто знайшли тротилову шашку, нарізні електроди для зварювання тощо.
      • За рішенням суду, Олег Приходько залишиться під вартою в СІЗО до 10 грудня.
      • Російські силовики вже не одноразово затримували активіста. Так, наприклад у 2016 році його затримали за українські номерні знаки на автомобілі.
      • Згодом, у лютому 2019 року, силовики навідалися до Олега Приходька з обшуками. У нього забрали українську державну символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери та різну техніку.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Українці в полоні РФ Анексія Криму Кримські татари Президент України Новини Криму Заручники
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