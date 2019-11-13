На колени – только перед Богом, – политзаключенный Приходько обратился к украинцам из-за решетки

Украинский активист Олег Приходько, которого оккупанты незаконно удерживают в крымском СИЗО, написал обращение к украинцам и президенту Зеленскому из плена. В нем он подчеркивает – россияне хотят судить его как террориста лишь за вывешенный на полуострове украинский флаг.

Так, фото обращения украинского активиста обнародовали "Крым. Реалии". На небольшом клочке бумаги нарисован герб, разрывающий оковы.

К теме: Путинская Россия, гори в аду, – Сенцов о задержании украинского активиста в Крыму

Братья и сестры! Украинцы! Меня обвиняют в терроризме. За то, что я защищал в оккупированном Крыму честь и достоинство нашего украинского флага,

– говорится в сообщении.

В своем послании Приходько выразил "искреннюю благодарность крымскотатарским патриотам Украины", поскольку за решеткой он получил от них большую поддержку. Отдельно обратился он и к президенту Зеленскому.

"С большим уважением обращаюсь к нашему президенту Владимиру Зеленскому. На вас смотрят все политзаключенные Крыма. Наши страдания не должны быть напрасны, потому что на колени – только перед Богом", – написал он.



Отрывок из обращения Приходько/ фото "Крым. Реалии"

Полный текст обращения активиста:

"Братья и Сестры! Украинцы! Меня обвиняют в терроризме. За то, что я защищал в оккупированном Крыму Честь и Достоинство Нашего Украинского Флага! Мы не первые и не последние, кто продолжают борьбу за существование нашей идентичности, нашей Нации. От Запорожской Сечи до Карпат, наши Отцы воевали за свое существование. Дух Степана Бандеры в наших сердцах! Обращаюсь ко всем украинским патриотам, русскоязычным и украиноязычным. Мы – Большая Украинская Семья!

Искренняя Благодарность Крымскотатарским Патриотам Украины! За решеткой я получил большую поддержку от Крымских Татар. В этих условиях я очень горжусь Вами, Украинцы, за то что поддерживаете нас. Я очень люблю свою жену Любовь, свою дочку Наталью и всех, кто последнее время был рядом со мной. Я уже вижу, что нас политзаключенных поддерживает наша Родная Страна. За то я еще больше горжусь нашей нацией.

С большим уважением обращаюсь к нашему президенту Владимиру Зеленскому. На Вас смотрят все политзаключенные Крыма. Наши страдания не должны быть бесполезны, потому что на колени – только перед Богом! Не должно быть, чтобы Наша Нация превратилась в продажных манкуртов. Мои любимые! Украинцы! Победа будет за нами! Слава Украине! С уважением Олег Приходько".

Что известно о задержании Олега Приходько?