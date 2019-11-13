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      На колени – только перед Богом, – политзаключенный Приходько обратился к украинцам из-за решетки

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      Олег Приходько
      Олег Приходько / Фото из соцсетей

      Украинский активист Олег Приходько, которого оккупанты незаконно удерживают в крымском СИЗО, написал обращение к украинцам и президенту Зеленскому из плена. В нем он подчеркивает – россияне хотят судить его как террориста лишь за вывешенный на полуострове украинский флаг.

      Так, фото обращения украинского активиста обнародовали "Крым. Реалии". На небольшом клочке бумаги нарисован герб, разрывающий оковы.

      К теме: Путинская Россия, гори в аду, – Сенцов о задержании украинского активиста в Крыму

      Братья и сестры! Украинцы! Меня обвиняют в терроризме. За то, что я защищал в оккупированном Крыму честь и достоинство нашего украинского флага,
      – говорится в сообщении.

      В своем послании Приходько выразил "искреннюю благодарность крымскотатарским патриотам Украины", поскольку за решеткой он получил от них большую поддержку. Отдельно обратился он и к президенту Зеленскому.

      "С большим уважением обращаюсь к нашему президенту Владимиру Зеленскому. На вас смотрят все политзаключенные Крыма. Наши страдания не должны быть напрасны, потому что на колени – только перед Богом", – написал он.

      звернення Приходько
      Отрывок из обращения Приходько/ фото "Крым. Реалии"

      Полный текст обращения активиста:

      "Братья и Сестры! Украинцы! Меня обвиняют в терроризме. За то, что я защищал в оккупированном Крыму Честь и Достоинство Нашего Украинского Флага! Мы не первые и не последние, кто продолжают борьбу за существование нашей идентичности, нашей Нации. От Запорожской Сечи до Карпат, наши Отцы воевали за свое существование. Дух Степана Бандеры в наших сердцах! Обращаюсь ко всем украинским патриотам, русскоязычным и украиноязычным. Мы – Большая Украинская Семья!

      Искренняя Благодарность Крымскотатарским Патриотам Украины! За решеткой я получил большую поддержку от Крымских Татар. В этих условиях я очень горжусь Вами, Украинцы, за то что поддерживаете нас. Я очень люблю свою жену Любовь, свою дочку Наталью и всех, кто последнее время был рядом со мной. Я уже вижу, что нас политзаключенных поддерживает наша Родная Страна. За то я еще больше горжусь нашей нацией.

      С большим уважением обращаюсь к нашему президенту Владимиру Зеленскому. На Вас смотрят все политзаключенные Крыма. Наши страдания не должны быть бесполезны, потому что на колени – только перед Богом! Не должно быть, чтобы Наша Нация превратилась в продажных манкуртов. Мои любимые! Украинцы! Победа будет за нами! Слава Украине! С уважением Олег Приходько".

      Что известно о задержании Олега Приходько?

      • В дом украинского активиста в оккупированном Крыму вечером 9 октября ворвались представители ФСБ. Его вместе с женой Любой вывезли в неизвестном направлении. Днем 10 октября сало известно, что украинца удерживают в здании, которое себе присвоила российская ФСБ.
      • Приходько обвиняют в подготовке теракта в Саках. В гараже у активиста оккупанты якобы нашли тротиловую шашку, нарезные электроды для сварки и прочее.
      • По решению суда, Олег Приходько останется под стражей в СИЗО до 10 декабря.
      • Российские силовики уже не однократно задерживали активиста. Так, например, в 2016 году его задержали за украинские номерные знаки на автомобиле.
      • Впоследствии, в феврале 2019 года, силовики наведались к Олегу Приходько с обысками. У него забрали украинскую государственную символику, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и различную технику.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Заложники Новости Крыма Президент Украины Крымские татары Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ
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