До проукраинского активиста Приходько в СИЗО Крыма не пускают священника

Проукраинского активиста Олега Приходько незаконно удерживают в крымском СИЗО. Оккупанты отказывают ему в свиданиях со священником.

Адвокат Назим Шейхмамбетов заявил, что оккупанты отказали в ходатайстве дважды, пишет "Радио Свобода".

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Заметим, что комментарии "руководства" СИЗО по этому поводу отсутствуют.

Защитник рассказал, что ему удалось посетить Олега Приходько в СИЗО. Они обсудили ход дела и детали относительно обжалования некоторых позиций.

Почему Олега Приходько задержали?

Олега Приходько задержали российские силовики 10 октября в аннексированном Крыму. Согласно словам адвоката Приходько, его обвиняют в подготовке подрыва здания городской администрации Сак. Также в качестве свидетеля задержали жену Олега – Любовь Приходько.

Затем так называемый оккупационный суд отправил Приходько в следственный изолятор на 2 месяца – до 10 декабря 2019 года. Активист настаивал на том, что якобы найденные в его доме взрывные вещества и другие вещи ему подбросили. Впоследствии подконтрольный России Верховный суд Крыма продлил срок содержания под стражей Приходько – до 10 февраля 2020 года.

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Что известно об активисте Олеге Приходько?Российские силовики уже не раз задерживали активиста. Так, например в 2016 году его задержали за украинские номерные знаки на автомобиле.



Впоследствии, в феврале 2019 года, силовики наведались к Олегу Приходько с обысками. У него забрали украинскую государственную символику, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и различную технику.