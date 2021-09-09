Ахметова затримали без жодних пояснень

Еміне Джепарова розповіла, що затриманий – чоловік її троюрідної сестри. До будинку подружжя окупанти навідалися пізно ввечері 3 вересня.

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Люди в масках і бронежилетах без пізнавальних знаків та без жодних пояснень забрали Асана та відібрали усі телефони. Дружина навіть нічого не встигла сказати своєму чоловіку.

Після того до квартири прийшла людина в цивільному одязі, яка не представилася. Дружині показали якийсь документ та почали обшуки. Зі "слідчими", як потім виявилось, було також 2 "понятих".

З чоловіка вибивають "зізнання"

Окупанти затримали також брата Асана – Азіза. Обох підозрюють у "диверсії". 7 вересня російський суд обрав чоловікам запобіжний захід – тримання під вартою до 4 листопада 2021 року.

Брати Ахтемові піддавались страшним фізичним та психологічним катуванням та тиску. З них вибивали "зізнання". Зізнання у злочині, до якого вони не мають жодного стосунку, а також "свідчення" під політичним замовленням Кремля виставити Нарімана Джеляла, як організатора "диверсій",

– розповіла Джепарова.

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На засідання суду з обрання запобіжного заходу родичів не впустили. Батько побачив Асана, коли його вели до суду. Чоловік мав дуже поганий вигляд. Водночас державний "адвокат", якого затриманому призначили окупанти, мав протилежну думку. Мовляв, Асан добре почувається, лише скаржиться на нудоту і біль у животі.

Адвоката до Ахтемова не впускають

До затриманого досі не пустили незалежного адвоката, з яким родина уклала договір. Державний "адвокат" Олег Глушко каже, що Асан нібито "відмовляється" від незалежного захисника.

"Повірити в це, певна річ, важко. Він також повідомив, що Асана відправлять на 21 день на експертизу до психіатричного диспансеру", – додала заступниця Дмитра Кулеби.



У Криму затримали родича Еміне Джепарової / Фото з фейсбуку заступниці очільника МЗС

Зверніть увагу! Масові затримання кримських татар на початку вересня пов'язують з реакцією Росії на успішний старт Кримської платформи. Глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що звільнити незаконно утриманих можна лише санкціями.

Повний текст публікації Еміне Джепарової у фейсбуці:

Затриманий та катований Асан Ахтемов – мій родич.

Наслідки від російської агресії, переконана, торкнулися життя кожного українця. Багато українських сімей переживають власну трагедію, пов'язану із втратою, затриманням, ув’язненням або зникненням близьких їм людей.

Затримання 3 – 4 вересня в тимчасово окупованому Криму 5 кримських татар за сфабрикованою російським окупантом та політично вмотивованою справою про "диверсію на ділянці газопроводу", торкнулося безпосередньо і моєї родини. Серед арештованих зараз за ґратами перебуває чоловік моєї троюрідної сестри – Асан Ахтемов.

За сфабрикованими обвинуваченнями з нього та його брата Азіза роблять диверсанта-виконавця злочину та відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 281 Кримінального кодексу РФ "Диверсія". За цими обвинуваченнями передбачається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

7 вересня Наріману Джелялу, Асану та Азізу Ахтемовим підконтрольний російській окупаційній владі суд обрав запобіжний захід – утримання під вартою до 4 листопада цього року.

Брати Ахтемові піддавались страшним фізичним та психологічним катуванням та тиску. Класика ФСБ через яку пройшли сотні наших громадян – з них вибивали "зізнання". Зізнання у злочині, до якого вони не мають жодного стосунку, а також "свідчення" під політичним замовленням Кремля виставити Нарімана Джеляла, як організатора "диверсій".

Коли Асана заводили до зали суду, його зміг побачити батько та невістка (до самої зали суду не пустили жодного з родичів). Вони сказали, що він мав дуже поганий вигляд. У державного "адвоката" була протилежна версія: "Асан себе добре почуває. Він тільки скаржиться на нудоту і біль у животі".

Цей пост я хочу присвятити Асану.

Він народився 5 грудня 1989 року в селі Левадки Сімферопольського району, АРК. Мати Асана – Зарема, працювала медичною сестрою в лікарні Сімферополя, а батько Іслям працював в друкарні міста. Зараз вони на пенсії.

У 2007 році Асан вступає до Кримського інституту інформаційно-поліграфічних технологій Української академії друкарства за спеціальністю інженер-технолог поліграфічних технологій. 5 років, починаючи з 2015 року, Асан працював в кримськотатарській газеті "Авдет".

Необхідність заробляти гроші на утримання сім'ї, змусила хлопця останній рік на момент затримання підпрацьовувати на доставці їжі.

На моїй троюрідній сестрі Репіка він одружився за рік до окупації. Вже через рік після вони стали батьками сина Рефата. Через ще кілька років в них народилася донька Сафіє. Асан – чудовий батько та син. Він також опікується вже літніми батьками.

Перші роки після весілля Асан та Репіка жили з його батьками, а рік тому переїхали на орендовану квартиру, звідки його і вивезли російські силовики.

Вночі 3 вересня приблизно об 11 – 12 ночі до їх помешкання увірвалися люди в масках і бронежилетах без пізнавальних знаків і одразу без жодних пояснень забрали Асана та відібрали усі телефони. Дружина каже, що вона навіть нічого не встигла сказати своєму чоловіку. На запитання дружини, куди і чому забрали її чоловіка, була відповідь, що зараз прийде слідчий і все пояснить.

Після фактично викрадення Асана, до квартири прийшли людина в цивільному одязі без представлення або пред'явлення документів. Дружині без жодних пояснень показали якийсь документ, з якого вона нічого не змогла зрозуміти, та почали проводити обшук. Зі "слідчими", як потім виявилось, було також 2 "понятих".

Вже під ранок приїхали кінологи з собаками і стали оглядати та фотографувати їх машину, яку опечатали і відвезли на евакуаторі.

Тільки після 10-ї години насипного ранку Репіка змогла вийти з дому до сусідів аби зателефонувати свекру, який приїхав і забрав дітей.

Родичі досі не мають зв'язку з Асаном, їх не допускають з ним на зустріч та не дозволяють говорити навіть телефоном. До нього досі не пустили незалежного адвоката, з яким родина Асана уклала договір.

Адвокат, який був назначений Асану російською окупаційною владою – Глушко Олег Володимирович, поінформував, що Асан відмовляється від незалежного адвоката і не хоче з ним зустрічатися та розмовляти. Повірити в це, певна річ, важко.

Він також повідомив, що його відправлять на 21 день на експертизу до психіатричного диспансеру.

Дружина Асана жодного разу за моменту російської окупації Криму не їздила на материк, а Асан лише тричі. Перший раз – 3 роки тому, щоб подати документи на паспорт ID і закордонний паспорт. Другий раз – щоб забрати паспорт ID, а закордонний паспорт ще не був готовий. Через COVID не виїжджав. Свій закордонний паспорт Асан забрав тільки в цьому році, виїхавши на один день в Херсонську область.

Асан з Азізом дійсно дружили. Часто приїжджали один до одного в гості. З Наріманом Джелялом Асан познайомився, коли працював в газеті "Авдет". Вони з того моменту спілкувалися та разом ходили на різні кримськотатарські заходи в Криму, відвідували "суди" та підтримували родичів заарештованих. Напевно через таку активність, Асан і потрапив у поле зору ФСБ.

Ця історія є на жаль тією дійсність тиску та страху, яку навряд розкажуть РФ пропагандисти. Натомість вони будуть переконувати про українських фашистів та диверсантів, які є загрозою "мирній" Росії.

Переконана також, що репресії останніх днів є помстою за Кримську платформу. Включно із новим затриманням сьогодні. Цієї ночі в селі Молодіжне обшукали будинок колишнього члена сімферопольського Меджлісу кримськотатарського народу Ельдара Менсітова. Його вивезли в невідомому напрямку. 18 червня 2021 Ельдар давав у "Вірменському міському суді" свідчення у справі проти лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, якого судять в Криму заочно.

Така вона – гірка окупація під фанфари росіян на міжнародних майданчиках про "щасливе буття кримчан"