Про це в ефірі 24 каналу розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, без цього Україна не зможе нічого добитися.

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Як сприяти звільненню кримських татар

Глава Меджлісу заявив, що Володимир Зеленський та Міністерство закордонних справ мають залучити можливості для звільнення кримських татар. Усе через те, що наразі всі сподівання на відновлення територіальної цілісності України щодо півострова пов'язані з Кримською платформою.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський обурився діями російської влади у Криму. Він наголосив, що окупанти знову вдалися до переслідування кримських татар.

Чубаров заявив, що держава не може допустити, аби на початку роботи Кримської платформи діям Росії не могли дати відсіч. Зважаючи на це, варто проводити консультації з партнерами.

Лише санкції, жорсткішання санкцій, які б були відчутними одними заявами, закликами,

– наголосив глава Меджлісу.

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