Обшук відбувся у селищі Молодіжне ввечері 7 вересня. Про це повідомила громадська організація "Кримська солідарність".
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Біля будинку були дві машини
Вчора о 20:30 я, повертаючись, помітила біля свого будинку дві машини. Син і мама сказали, що стоять вони давно. Коли я спробувала подивитися номери, вони завелися і заїхали за кут, за бетонну огорожу, – повідомили джерела громадській організації.
Згодом дві машини та "Газель" проїхали за адресою Карасу, 6. Є інформація, що ані Менсеітов, ані члени його сім'ї наразі на телефонні дзвінки не відповідають.
Що відомо про Ельдара Менсеітова
Менсеітов був членом Меджлісу по Сімферопольському району. У червні 2018 року Менсеітов свідчив на користь сторони захисту в Армянському суді у справі Мустафи Джемілєва. Його в окупованому Криму судили заочно.
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Затримання кримських татар в окупованому Криму
- 4 вересня у помешканні заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла провели обшуки. Самого політика затримали.
- Також окупанти затримали ще кілька представників кримськотатарської громади.
- Більшості з них, як і Джелялу, інкримінують "диверсію".
- До заступника голови Меджлісу ставляться жорстоко: зокрема, його утримували з мішком на голові.